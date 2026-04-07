Украинка, которая ведет свой блог в тиктоке под ником @itsmedaariaa, посетила город, который очень напомнил ей вселенную "Гарри Поттера". Гуляя по нему, кажется, что попал в школу магии и волшебства Хогвартс.

Что это за малоизвестный город, который напоминает Хогвартс?

На севере Бельгии есть удивительный город, о котором 90% людей даже не слышали. Это ты при том, что здесь кажется, как будто гуляешь по местам съемок фильмов о Гарри Поттере.

Пока все едут в распиаренные города, здесь почти нет толпы. Атмосферу просто невозможно передать через экран. Ты просто идешь узкими улочками, смотришь на старинные здания, замки, каналы и ловишь себя на мысли – это вообще реальность или фильм?

– рассказала украинка.

Особой атмосферы прогулке добавляла пасмурная погода. Девушка вообще не ожидала, что это малоизвестный город, о котором никто не говорит, настолько ее поразит.

Итак, город это – Гент и расположен он недалеко от Брюсселя. Аэропорта здесь нет, но можно доехать поездом или автомобилем из столицы. Время в пути – около 30 минут.

Украинка показала город в Европе, который напоминает кадры из "Гарри Поттера": видео

Что посмотреть в Генте?

Гент – это столица провинции Восточная Фландрия. Его часто сравнивают с Венецией, ведь здесь тоже есть каналы и красивая архитектура, а туристов – гораздо меньше, чем в Италии.

Lonely Planet советует обязательно увидеть средневековый замок Гравенсин, крепкие стены которого напоминают Хогвартс. Когда-то в этом замке жили местные графы и здесь до сих пор хранятся орудия пыток, которые они использовали. Также стоит прогуляться по набережным Граслей и Коренлей, чтобы полюбоваться историческими домами и видом на реку.



Каналы в Генте / Фото Pexels

В Генте есть три здания, которые сохранились со времен наибольшего расцвета города – это собор Святого Николая, Гентская колокольня и собор Святого Бавона. Искать их не придется, ведь три красивые здания стоят в самом центре города. Церковь Святого Николая была построена еще в 14 веке и сегодня является одной из главных туристических достопримечательностей Гента.

Гент – это тот город, который точно стоит увидеть, пока его массово не захватили туристы.

