В мире сериала Wednesday мрачный колледж Nevermore кажется вымышленной декорацией, однако на самом деле его "двойник" существует в реальной жизни. В Румынии среди Карпатских гор расположен замок, ставший прототипом готической атмосферы сериала и уже превратился в популярную туристическую локацию. И что особенно приятно: менее чем за 1000 гривен вы можете увидеть это место своими глазами и прогуляться по его невероятным локациям.

Смотрите также Всего 20 минут от вокзала Дрездена– и вы попадаете в место, которое выглядит как исторический фильм

Где расположен "замок Wednesday"?

Замок Кантакузино стал одной из самых узнаваемых локаций., связанных с сериалом. Он расположен в городе Буштень., среди гор Бучеджи, и окруженный драматическими карпатскими пейзажами. Хотя часть сцен сериала снималась в студиях и разных городах Румынии, именно этот замок чаще всего ассоциируется с атмосферой Nevermore Academy. Его неоготическая архитектура, арки и панорамные виды создают идеальный "мрачно-сказочный" фон.

Как выглядит замок и территория: смотреть видео

Какова история этого места?

Замок был построен в 1911 году по заказу князя Георге Кантакузино. Он сочетает в себе элементы неорумунского стиля с элегантными интерьерами и горными панорамами. Сегодня это не только исторический памятник, но и культурное пространство: здесь проводят выставки, концерты и тематические экскурсии. После выхода сериала замок еще больше открылся для туристов и стал популярен среди фанатов Wednesday.

Замок Кантакузино / Фото - TripAdvisor

Смотрите также Будто попадаешь в другую реальность: где увидеть одно из самых длинных и глубоких ущелий Альп

Какая цена входа, график работы и адрес расположения?

Входные билеты в объект делятся по категориям посетителей:

Взрослые – 85 румынских леев;

Студенты – 60 румынских леев;

Пенсионеры – 60 румынских леев;

Дети до 5 лет – бесплатно;

Дети 5 – 12 лет – 40 румынских леев;

Подростки 13 – 18 лет – 45 румынских леев;

Лица с инвалидностью – бесплатно;

Сопровождающий взрослый – бесплатно;

График работы:

Понедельник – четверг: 10:00 – 19:00;

Пятница – воскресенье: 10:00 – 20:00.

Адрес расположения: Страда Заморей 1, Busteni 105500, Румыния.

Что еще посмотреть рядом?

Регион Буштеня богат замками и дворцами:

Замок Пелеш – одна из самых красивых королевских резиденций Европы;

– одна из самых красивых королевских резиденций Европы; Замок Бран – легендарный "замок Дракулы";

– легендарный "замок Дракулы"; Замок Корвинов – средневековая крепость с готической атмосферой.

Для написания материала использовались тексты из Third Eye Traveller да Кастелул Cantacuzino.

Какие еще новинки будет интересно почитать?

Узнайте, где снимали сериал "Ведьмак". Например, в первом эпизоде сериала Геральт встречается с волшебником Стрегобором в роскошном доме, созданном с помощью иллюзий. Именно этот интерьер снимали в замке Вайдахуняд: готически-ренессансном здании в городском парке Будапешта., построенный по мотивам трансильванских замков.

Также узнайте, где снимали фильмы о "Гарри Поттере". Вы не поверите, но в одной локации можно пройти уроки катания на метле– это ведь просто чудо! Обязательно запланируйте эти места в следующем путешествии.