В мире сериала Wednesday мрачный колледж Nevermore кажется вымышленной декорацией, однако на самом деле его "двойник" существует в реальной жизни. В Румынии среди Карпатских гор расположен замок, ставший прототипом готической атмосферы сериала и уже превратился в популярную туристическую локацию. И что особенно приятно: менее чем за 1000 гривен вы можете увидеть это место своими глазами и прогуляться по его невероятным локациям.
Где расположен "замок Wednesday"?
Замок Кантакузино стал одной из самых узнаваемых локаций., связанных с сериалом. Он расположен в городе Буштень., среди гор Бучеджи, и окруженный драматическими карпатскими пейзажами. Хотя часть сцен сериала снималась в студиях и разных городах Румынии, именно этот замок чаще всего ассоциируется с атмосферой Nevermore Academy. Его неоготическая архитектура, арки и панорамные виды создают идеальный "мрачно-сказочный" фон.
Как выглядит замок и территория: смотреть видео
Какова история этого места?
Замок был построен в 1911 году по заказу князя Георге Кантакузино. Он сочетает в себе элементы неорумунского стиля с элегантными интерьерами и горными панорамами. Сегодня это не только исторический памятник, но и культурное пространство: здесь проводят выставки, концерты и тематические экскурсии. После выхода сериала замок еще больше открылся для туристов и стал популярен среди фанатов Wednesday.
Замок Кантакузино / Фото - TripAdvisor
Какая цена входа, график работы и адрес расположения?
- Входные билеты в объект делятся по категориям посетителей:
Взрослые – 85 румынских леев;
Студенты – 60 румынских леев;
Пенсионеры – 60 румынских леев;
Дети до 5 лет – бесплатно;
Дети 5 – 12 лет – 40 румынских леев;
Подростки 13 – 18 лет – 45 румынских леев;
Лица с инвалидностью – бесплатно;
Сопровождающий взрослый – бесплатно;
- График работы:
Понедельник – четверг: 10:00 – 19:00;
Пятница – воскресенье: 10:00 – 20:00.
- Адрес расположения: Страда Заморей 1, Busteni 105500, Румыния.
Что еще посмотреть рядом?
Регион Буштеня богат замками и дворцами:
- Замок Пелеш – одна из самых красивых королевских резиденций Европы;
- Замок Бран – легендарный "замок Дракулы";
- Замок Корвинов – средневековая крепость с готической атмосферой.
Для написания материала использовались тексты из Third Eye Traveller да Кастелул Cantacuzino.
