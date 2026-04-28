У світі серіалу Wednesday похмурий коледж Nevermore здається вигаданою декорацією, однак насправді його "двійник" існує в реальному житті. У Румунії серед Карпатських гір розташований замок, який став прототипом готичної атмосфери серіалу та вже перетворився на популярну туристичну локацію. І що особливо приємно: менш ніж за 1000 гривень ви можете побачити це місце на власні очі та прогулятися його неймовірними локаціями.

Де розташований "замок Wednesday"?

Замок Кантакузіно став однією з найвпізнаваніших локацій, пов'язаних із серіалом. Він розташований у місті Буштень, серед гір Бучеджі, і оточений драматичними карпатськими пейзажами. Хоча частина сцен серіалу знімалася в студіях і різних містах Румунії, саме цей замок найчастіше асоціюють із атмосферою Nevermore Academy. Його неоготична архітектура, арки та панорамні краєвиди створюють ідеальний "похмуро-казковий" фон.

Яка історія цього місця?

Замок був збудований у 1911 році за замовленням князя Георге Кантакузіно. Він поєднує елементи неорумунського стилю з елегантними інтер'єрами та гірськими панорамами. Сьогодні це не лише історична пам'ятка, а й культурний простір: тут проводять виставки, концерти та тематичні екскурсії. Після виходу серіалу замок ще більше відкрився для туристів і став популярним серед фанатів Wednesday.

Замок Кантакузіно / фото TripAdvisor

Яка ціна входу, графік роботи та адреса розташування?

Вхідні квитки до об'єкта поділяються за категоріями відвідувачів:

Дорослі – 85 румунських леїв;

Студенти – 60 румунських леїв;

Пенсіонери – 60 румунських леїв;

Діти до 5 років – безкоштовно;

Діти 5 – 12 років – 40 румунських леїв;

Підлітки 13 – 18 років – 45 румунських леїв;

Особи з інвалідністю – безкоштовно;

Супроводжуючий дорослий – безкоштовно;

Графік роботи:

Понеділок – четвер: 10:00 – 19:00;

П'ятниця – неділя: 10:00 – 20:00.

Адреса розташування: Strada Zamorei 1, Bușteni 105500, Romania.

Що ще подивитися поруч?

Регіон Буштеня багатий на замки та палаци:

Замок Пелеш – одна з найкрасивіших королівських резиденцій Європи;

– одна з найкрасивіших королівських резиденцій Європи; Замок Бран – легендарний "замок Дракули";

– легендарний "замок Дракули"; Замок Корвінів – середньовічна фортеця з готичною атмосферою.

Для написання матеріалу використовувались тексти з Third Eye Traveller та Castelul Cantacuzino.

