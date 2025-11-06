Ми розглянемо сцени з усіх сезонів, тож майте на увазі, що деякі з них можуть містити важливі сюжетні моменти. Щоб дізнатись більше, залишайтесь з нами та читайте подробиці від 24 Каналу з посиланням на Giggster.

В яких локаціях світу знімали серіал "Відьмак"?

1. Зустріч Геральта зі Стрегобором / Замок Вайдахуняд, Будапешт, Угорщина

У першому епізоді серіалу Геральт зустрічається з чарівником Стрегобором у розкішному будинку, створеному за допомогою ілюзій. Саме цей інтер'єр знімали у замку Вайдахуняд: готично-ренесансній споруді в міському парку Будапешта, збудованій за мотивами трансільванських замків.

Замок Вайдахуняд, Будапешт, Угорщина / фото Tripadvisor

2. Походження Йеннефер / Музей села Сентендре Сканзен, Угорщина

Молодість Йеннефер, її важке дитинство та момент, коли вона вперше відкриває магію, знімали в музеї просто неба неподалік Будапешта. Це автентичне угорське село ідеально передало атмосферу середньовічного світу "Відьмака".

3. Битва з драконом / Печера Шелім, Татабанья, Угорщина

Епічну сцену полювання на дракона знімали в печері Шелім – мальовничому місці з кам'яними арками й видом на гори. Саме тут Геральт, Йеннефер і Джаскієр стикаються з Борхом Три Джекдо, який виявляється золотим драконом.

Печера Шелім, Татабанья, Угорщина / фото 7toucans

4. Битва при Соддені / Замок Огродзенець, Польща

Фінальна сутичка першого сезону, де Йеннефер випускає свій хаос, проходила серед руїн старовинного замку Огродзенець біля Кракова. Могутні стіни додали битві драматизму та величі.

5. Сцена страти Кахіра / Абатство Фонтанів, Північний Йоркшир, Велика Британія

Напружений момент другого сезону, коли Йеннефер мала страчувати Кахіра, але натомість звільнила його, знімали в абатстві Фонтанів – історичній споруді 12 століття, що зберегла атмосферу середньовіччя.

6. Котедж мрії Геральта / ферма Оксенфорд, Суррей

Як пише Time Out, у серіалі показано ідилічний котедж, який з'являється Геральту уві сні. Насправді ця локація існує – це ферма Оксенфорд у містечку Годалмінг, Суррей. Атмосферне місце з мальовничими краєвидами створює спокійний контраст до темного світу відьмацьких пригод.

Ферма Оксенфорд, Суррей / фото ShutterstockCotehele

7. Подорож Ганзи / ферма Оксенфорд у Сурреї та маєток Cotehele у Корнуоллі

Їхня мандрівка проходить через ферму Оксенфорд у Сурреї та історичний маєток Cotehele у Корнуоллі, прикрашений тюдорівською архітектурою. Ці локації додають серіалу автентичності й середньовічної атмосфери.

Ферма Оксенфорд у Сурреї та маєток Cotehele у Корнуоллі / фото ShutterstockCotehele

