На платформе тредс пользовательница lena__zaichenko_ поделилась невероятными фотографиями одного ущелья в Австрии – места, которое стоит посетить каждому туристу, ведь кажется, как будто вы попадаете в совершенно другую реальность.

Смотрите также Настоящая Принцесса и чудо природы: где расположена самая длинная судоходная подземная река в мире

Где расположено одно из самых длинных и глубоких ущелий Альп?

Лихтенштейнское ущелье – одно из самых длинных и глубоких в Альпах. Его глубина достигает до 300 метров, а сформировалось оно на протяжении миллионов лет благодаря воде, прорезавшей массивные скалы. Расположенная недалеко от города Санкт-Йоганн-им-Понгау, эта природная достопримечательность поражает своим масштабом и дикой красотой.

Как выглядит Лихтенштейнское ущелье: смотреть видео

С первых шагов ущелье погружает в мир громкого шума воды, отвесных скал и многочисленных водопадов. Здесь нет постепенного знакомства – посетитель сразу оказывается среди бурной стихии, где каждый поворот открывает новые, еще более захватывающие виды. Высокие каменные стены, узкие проходы и вода, что с грохотом падает вниз, создают ощущение настоящей силы природы.

Лихтенштейнское ущелье / фото lena__zaichenko_

Для удобства посетителей по ущелью проложены безопасные тропы, мостики и лестницы. Благодаря этому можно без специального снаряжения пройти маршрут и полностью сосредоточиться на созерцании природы. Особенно впечатляет современная конструкция "Геликс" – спиральная лестница, ведущая примерно на 30 метров в глубину ущелья, позволяя почувствовать его масштаб еще острее, рассказывает SalzburgerLand Tourismus.

Смотрите также Здесь можно плавать рядом с кашалотами и отдохнуть у озера, что буквально кипит

Пространство ущелья постоянно меняется: тропы пересекают скалы, проходят через туннели с подсветкой и выводят к смотровым точкам. Кульминацией маршрута становится водопад, который стремительно спадает со скал, завершая это "путешествие". Кроме природного величия, место имеет и свою легенду: по преданию, ущелье создал дьявол, который в гневе швырнул воду в скалы.

Лихтенштейнское ущелье / фото lena__zaichenko_

Какие есть еще интересные локации в Австрии?