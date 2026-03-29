На платформе тредс пользовательница lena__zaichenko_ поделилась невероятными фотографиями одного ущелья в Австрии – места, которое стоит посетить каждому туристу, ведь кажется, как будто вы попадаете в совершенно другую реальность.
Где расположено одно из самых длинных и глубоких ущелий Альп?
Лихтенштейнское ущелье – одно из самых длинных и глубоких в Альпах. Его глубина достигает до 300 метров, а сформировалось оно на протяжении миллионов лет благодаря воде, прорезавшей массивные скалы. Расположенная недалеко от города Санкт-Йоганн-им-Понгау, эта природная достопримечательность поражает своим масштабом и дикой красотой.
Как выглядит Лихтенштейнское ущелье: смотреть видео
С первых шагов ущелье погружает в мир громкого шума воды, отвесных скал и многочисленных водопадов. Здесь нет постепенного знакомства – посетитель сразу оказывается среди бурной стихии, где каждый поворот открывает новые, еще более захватывающие виды. Высокие каменные стены, узкие проходы и вода, что с грохотом падает вниз, создают ощущение настоящей силы природы.
Лихтенштейнское ущелье / фото lena__zaichenko_
Для удобства посетителей по ущелью проложены безопасные тропы, мостики и лестницы. Благодаря этому можно без специального снаряжения пройти маршрут и полностью сосредоточиться на созерцании природы. Особенно впечатляет современная конструкция "Геликс" – спиральная лестница, ведущая примерно на 30 метров в глубину ущелья, позволяя почувствовать его масштаб еще острее, рассказывает SalzburgerLand Tourismus.
Пространство ущелья постоянно меняется: тропы пересекают скалы, проходят через туннели с подсветкой и выводят к смотровым точкам. Кульминацией маршрута становится водопад, который стремительно спадает со скал, завершая это "путешествие". Кроме природного величия, место имеет и свою легенду: по преданию, ущелье создал дьявол, который в гневе швырнул воду в скалы.
Какие есть еще интересные локации в Австрии?
Знали ли вы, где увидеть самый красивый железнодорожный вокзал в мире? Речь идет о железнодорожной станции Шафберг, которая расположена на одноименной горной вершине в Австрии. Покататься на знаменитом красно-белом поезде, курсирующем туда, является мечтой многих туристов.
Или, узнайте, как бесплатно попасть на экскурсию в парламент Вены. Экскурсии проводят на немецком и английском языках, длятся они от 55 до 85 минут и содержат обзор самых красивых помещений парламента, истории и архитектуры здания.