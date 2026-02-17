Живописный черноморский регион Болгарии в этом году называют "новой Майоркой" благодаря доступным ценам и волшебным пейзажам, которые могут затмить популярные Балеарские острова, рассказывает Express.

"Новая Майорка" с золотыми пляжами: почему Болгария становится любимым направлением туристов?

Пляжи с золотым песком, доступная еда и прохладительные напитки делают Болгарию чрезвычайно привлекательной для туристов. Страна предлагает идеальное сочетание пляжей без толп, богатой культуры и вкусной кухни.

Столица София очаровывает всех путешественников архитектурой и улочками, а поблизости расположен знаменитый монастырь Рила. Приморские города Бургас и Варна отмечаются широкими пляжами и морскими садами. Посетители могут ожидать теплые дни: в апреле до 17 градусов тепла, а летом до 29 градусов.

Туристы также хвалят страну за сочетание европейского очарования и доступности, буквально настоящий "шарм Европы за полцены". Старый город Пловдива особенно пришелся по душе многим посетителям, которые сравнивают его с Софией и советуют проводить там больше времени, чем в столице.

Какая локация является самой популярной?

Солнечный берег – самое известное прибрежное место Болгарии, участок золотого песка длиной более восьми километров, окружена многочисленными курортами, ресторанами и развлекательными заведениями, рассказывается в Barcelo.

Всего в нескольких минутах от Несебра посетители могут совместить солнечные ванны с прогулкой по историческому центру, усеянным средневековыми церквями и деревянными домиками. В течение дня Солнечный берег идеально подходит для семейного отдыха: здесь есть аквапарки, такие как Action Aquapark, и разнообразные аттракционы для детей и взрослых.

Вечером же курорт превращается в главный центр ночной жизни: популярные клубы, как Cacao Beach Club, и бары, работающие до рассвета, привлекают туристов со всей Европы.

Какие еще направления являются хорошим вариантом для отдыха у моря?