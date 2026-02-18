Весняні канікули часто асоціюються з безтурботним відпочинком, сонцем і вечірками, однак інколи такі поїздки можуть перетворитися на справжній кошмар для батьків. Експерти з безпеки попереджають: деякі популярні туристичні напрямки мають серйозні ризики, розповідає Daily Mail.
Дивіться також Токіо – найпопулярніший напрямок серед покоління Z: що приваблює туристів
Які напрямки можуть бути небезпечними для молоді?
- Флорида
Серед найбільш ризикованих напрямків цього року називають міста штату Флорида – Дейтона-Біч, Маямі-Біч та Джексонвілл. Ці курорти приваблюють студентів гучним нічним життям, клубами та спеціальними "VIP-пакетами" з безкоштовними напоями й входом у популярні заклади.
Однак експерти попереджають про серйозні ризики: поширення наркотиків, шахрайство та приїзд кримінальних елементів з інших штатів. Молодь часто не знає власних меж у вживанні алкоголю, особливо в умовах спеки та активних вечірок, що підвищує небезпеку інцидентів.
Чим Флорида може бути небезпечна / фото Canva
Також важливо знати: у Флориді сонцезахисні окуляри – це не просто стильний аксесуар, а справжня необхідність, пише Medium. Через інтенсивне та яскраве сонце очі швидко втомлюються, а тривале перебування без захисту може бути шкідливим для зору.
Тому під час подорожі варто обов'язково мати якісні окуляри із захистом від ультрафіолету. Навіть, якщо ви звикли до більш похмурого клімату й раніше не надавали цьому значення, у сонячному регіоні різниця відчувається одразу – комфорт і безпека для очей стають набагато важливішими.
- Мексика
Популярні мексиканські напрямки Канкун, Кабо-Сан-Лукас та Плайя-дель-Кармен також залишаються магнітом для студентів завдяки вечіркам і курортним пакетам. Втім, минулого року посольство США в Мексиці попереджало туристів про злочинність, сексуальне насильство, небезпечний алкоголь і наркотики.
Про відпочинок у Мексиці / фото Canva
Деякі місця, зокрема Тулум, викликають особливе занепокоєння, тоді як інші курортні зони вважаються відносно безпечнішими. Туристам радять не залишати територію курорту без компанії та завжди пересуватися групами.
- Південна Кароліна
Регіон давно має репутацію з підвищеним рівнем злочинності, куди з'їжджаються правопорушники з сусідніх штатів. Курорт став особливо відомим після трагедії 2009 року, коли 17-річну Бріттані Дрексель викрали та вбили під час весняних канікул. Злочинець пізніше зізнався та отримав довічне ув'язнення.
Дивіться також 5 найбезпечніших столиць Європи: можна спокійно гуляти вечорами
- Багамські острови
Популярним міжнародним напрямком залишаються Багамські острови, особливо серед студентів приватних шкіл. Молодь часто зупиняється на курорті Atlantis Paradise Island і відвідує ресторани на кшталт Nobu та Fish by José Andrés. Однак Держдепартамент США підвищив рівень туристичного попередження, закликавши мандрівників бути обережними.
Важливо: найбільша небезпека виникає тоді, коли молоді туристи нехтують базовими правилами безпеки: надмірно вживають алкоголь, подорожують наодинці або залишають друзів без супроводу. Тому завжди варто пересуватися групою, перевіряти транспорт і піклуватися одне про одного.
Які ще напрямик можуть бути небезпечними?
Ми вже розповідали про небезпечні острови планети, яких краще остерігатись. Наприклад, Повеглія, Італія. Острів знаходиться в лагуні Венеції. В Римську імперію був місцем заслання хворих чумою. На острів завозили кілька тисяч людей і з часом він перетворився на величезний цвинтар.
Або ж, які країни є найнебезпечнішими та чому. Молдова посіла шосте місце, а Боснія і Герцеговина, Сербія, Албанія та Греція завершують список у порядку спадання.