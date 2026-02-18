Весняні канікули часто асоціюються з безтурботним відпочинком, сонцем і вечірками, однак інколи такі поїздки можуть перетворитися на справжній кошмар для батьків. Експерти з безпеки попереджають: деякі популярні туристичні напрямки мають серйозні ризики, розповідає Daily Mail.

Які напрямки можуть бути небезпечними для молоді?

Флорида

Серед найбільш ризикованих напрямків цього року називають міста штату Флорида – Дейтона-Біч, Маямі-Біч та Джексонвілл. Ці курорти приваблюють студентів гучним нічним життям, клубами та спеціальними "VIP-пакетами" з безкоштовними напоями й входом у популярні заклади.

Однак експерти попереджають про серйозні ризики: поширення наркотиків, шахрайство та приїзд кримінальних елементів з інших штатів. Молодь часто не знає власних меж у вживанні алкоголю, особливо в умовах спеки та активних вечірок, що підвищує небезпеку інцидентів.

Чим Флорида може бути небезпечна / фото Canva

Також важливо знати: у Флориді сонцезахисні окуляри – це не просто стильний аксесуар, а справжня необхідність, пише Medium. Через інтенсивне та яскраве сонце очі швидко втомлюються, а тривале перебування без захисту може бути шкідливим для зору.

Тому під час подорожі варто обов'язково мати якісні окуляри із захистом від ультрафіолету. Навіть, якщо ви звикли до більш похмурого клімату й раніше не надавали цьому значення, у сонячному регіоні різниця відчувається одразу – комфорт і безпека для очей стають набагато важливішими.

Мексика

Популярні мексиканські напрямки Канкун, Кабо-Сан-Лукас та Плайя-дель-Кармен також залишаються магнітом для студентів завдяки вечіркам і курортним пакетам. Втім, минулого року посольство США в Мексиці попереджало туристів про злочинність, сексуальне насильство, небезпечний алкоголь і наркотики.

Про відпочинок у Мексиці / фото Canva

Деякі місця, зокрема Тулум, викликають особливе занепокоєння, тоді як інші курортні зони вважаються відносно безпечнішими. Туристам радять не залишати територію курорту без компанії та завжди пересуватися групами.

Південна Кароліна

Регіон давно має репутацію з підвищеним рівнем злочинності, куди з'їжджаються правопорушники з сусідніх штатів. Курорт став особливо відомим після трагедії 2009 року, коли 17-річну Бріттані Дрексель викрали та вбили під час весняних канікул. Злочинець пізніше зізнався та отримав довічне ув'язнення.

Багамські острови

Популярним міжнародним напрямком залишаються Багамські острови, особливо серед студентів приватних шкіл. Молодь часто зупиняється на курорті Atlantis Paradise Island і відвідує ресторани на кшталт Nobu та Fish by José Andrés. Однак Держдепартамент США підвищив рівень туристичного попередження, закликавши мандрівників бути обережними.

Важливо: найбільша небезпека виникає тоді, коли молоді туристи нехтують базовими правилами безпеки: надмірно вживають алкоголь, подорожують наодинці або залишають друзів без супроводу. Тому завжди варто пересуватися групою, перевіряти транспорт і піклуватися одне про одного.

