Відомий мандрівник Вінісіус Коста побував у багатьох європейських містах та виділив 5 напрямків, які справді безпечні, пише Travel off Path. За його словами, у цих локація низький рівень ризику.

Які столиці є найбезпечнішими у Європі?

Будапешт, Угорщина

Угорська столиця зачаровує не лише будівлею парламенту та знаменитими термальними купальнями. За спостереженнями Кости, тут панує атмосфера спокою. Люди без остраху користуються телефонами в громадських місцях, а жінки не бояться повертатися додому пізно ввечері.

Варшава, Польща

Рівень злочинності у Варшаві суттєво нижчий, ніж у таких мегаполісах, як Лондон чи Париж. Прогулятися Старим містом можна навіть в пізню пору.

Любляна, Словенія

Столиця Словенії має особливий шарм та низький рівень злочинності. Насильницькі інциденти тут практично відсутністі, а найчастіше турист може зіткнутися лише з наполегливими жебраками. Місто підійде для тих, хто шукає атмосферу старої Європи без натовпів та хаосу.



У Європі є чимало безпечних міст / Фото Pexels

Вільнюс, Литва

Балтійська столиця входить до числа найспокійніших міст Європи. Її показник безпеки сягає 85 балів. Вільнюс – це місце, де можна залишити телефон на столику в кафе та повернутися за ним пізніше.

Рейк’явік, Ісландія

Найпівнічніша столиця світу вважається одним із найбезпечніших місць не лише в Європі, а й загалом. Показник безпеки тут сягає 95 балів. У Рейк'явіку дитячі візки можуть стояти біля магазинів без нагляду. У цьому місті дуже високий рівень довіри до суспільства. Проте серед мінусів – високі ціни та суворий клімат.

У яких містах Європи важко заснути вночі?

Прага, Варшава та Барселона визначені містами з найгіршими умовами для нічного сну через високий рівень шуму та транспортне навантаження, пише Daily Mail. Цюрих визнаний найкращим містом Європи для нічного відпочинку завдяки низькому рівню світлового забруднення та якості повітря.

