Головна причина, чому мільйони туристів з усього світу приїжджають у Європу, – це не не природа, чи ландшафт. Європа манить людей своєю давньою історією та культурою. Ресурс European best destinations опитав експертів та 22 тисячі туристів й на основі їхніх відповідей створив рейтинг найкращих культурних напрямків Європи.

Читайте також Це місто називають "Венецією півночі" а ще тут є найширший водоспад Європи

Коли хочеться побачити Європу: які міста Європи найкращі?

Шибеник, Хорватія

Це місто називають "тихим шедевром Адріатики". Тут не так гамірно, як у переповнених туристами Дубровнику і Спліті, а тому можна насолоджуватися повільними прогулянками узбережжям та історичною частиною міста. Бруковані вулички, теракотові дахи будинків, середньовічна фортеця та Собор святого Якова у поєднанні зі свіжими морепродуктами на обід – будь-кого закохають у Шибеник.

А після довгої й атмосферної прогулянки Шибеником, обов'язково треба відпочити на місцевому пляжі і скупатися в кришталево чистому морі.

Місто Шибеник у Хорватії / Фото Depositphotos

Левен, Бельгія

При згадці про Бельгію більшість туристів подумає про Брюссель. Однак експерти радять їхати у Левен – середньовічну перлину Фландрії. Тут є розкішна ратуша у готичному стилі, будинки з червоної цегли, кращі ніж у Брюсселі пивні зали та багато велосипедних доріжок, щоб зручно й безпечно кататися містом.



Ратуша у Левені / Фото Depositphotos

Відень, Австрія

Відень складно назвати непопулярним містом, але експерти не могли не згадати про нього у цій підбірці. Величні будівлі епохи Габсбургів, десятки музеїв, пишні міські парки з бароковими фонтанами та історичні кав'ярні – усе тут нагадує велич колишньої імперії.

Замок Бельведер у Відні / Фото Depositphotos

Флоренція, Італія

Флоренція – це колиска епохи Відродження. Центр міста нагадує справжній лабіринт, у якому дуже просто загубитися. Однак тут є своя "північна зоря", за якою можна орієнтуватися у просторі – червоний купол Санта-Марія-дель-Фйоре. Цей величний собор, спроєктований Філіппо Брунеллескі, височіє над цілим містом.

Кожна вулиця у Флоренції унікальна й варто того, щоб зупинитися й розглянути деталі архітектури.



Панорама на Флоренцію / Фото Depositphotos

Нікосія, Кіпр

На першому місці у рейтингу абсолютно неочікувано опинилася столиця Кіпру Нікосія. Вона є єдиною розділеною столицею світу, яка стала вододілом між західною і східною цивілізаціями.

Зверніть увагу! Після державного перевороту 1974 року Туреччина ввела свої війська на Кіпр під приводом захисту турецько-кіпрського населення. З того часу Нікосію розділили "зеленою лінією" між Республікою Кіпр і підконтрольною Туреччині північною частиною острова. Південна Нікосія є столицею міжнародно визнаного Кіпру, а північна – столицею Турецької Республіки Північного Кіпру, яку визнає лише Туреччина. Як пише "Україна Інкогніта", на кіпрській частині Нікосії мешкає 300 тисяч людей, а на турецькій – менше ніж 100. Щоб перейти на іншу частину, потрібно показувати паспорт.

Це місто поєднує грецький та турецький колорит – тут можна пообідати гіросом за 5 євро, а повечеряти донер-кебабом за 175 лір.

Одна з вулиць Нікосії / Фото Depositphotos

Куди ще варто поїхати у 2026 році?

У час, коли багато країн страждають від надмірного туризму, існують такі, які навпаки потребують туристів і роблять все для розвитку туристичної галузі.

Ми розповідали про 5 країн, які пропонують унікальний досвід, якого ви не знайдете на популярних напрямках. До того ж саме у цих країнах мандрівники зможуть відчути себе "не такими, як всі", оскільки соцмережі ще не переповнені фотографіями і відео з цих локацій.