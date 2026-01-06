Хотя Мальдивы ассоциируются с дорогим отдыхом, здесь на самом деле есть и доступные варианты проживания. 24 Канал со ссылкой на Daily Mail рассказывает о ценах в бюджетных и роскошных отелях на Мальдивах.
Где недорого отдохнуть на Мальдивах?
На самом деле на Мальдивах нет бюджетного отдыха, ведь он противоречит самой идее о роскошных райских островах. Однако среди множества дорогих вариантов есть и более доступные. Например, двухместный номер в отеле Kandima стоит от 11 тысяч гривен за ночь. Он расположен на атолле Дхаалу, где царит такая же расслабленная и непринужденная атмосфера, как и на дорогих курортах.
Интерьер в отеле не роскошный, но вполне нормальный. К тому же на курорте есть самый длинный бассейн на всех Мальдивах.
Одна из вилл на территории отеля / Фото Kandima
А где почувствовать роскошные Мальдивы?
Один из лучших роскошных отелей на Мальдивах – это W Maldives. Здесь действительно кажется, что попал в рай – белоснежный песок, пальмы, бирюзовая вода, а виллы над водой имеют частные бассейны. Вечером территория отеля превращается в яркую вечеринку, на которой никому не будет скучно. На территории отеля даже есть подводный ночной клуб. В ресторане для гостей готовят блюда из того, что вылавливают прямо в океане.
Стоимость двухместного номера за ночь стартует от 58 тысяч гривен.
Вилла с собственным бассейном / Фото W Maldives
Что надо знать всем, кто планирует отпуск на Мальдивах?
Не раньше, чем за 96 часов до прилета на Мальдивы, туристам следует заполнить Travel Declaration. После этого вам придет QR-код, который надо будет показать на паспортном контроле.
Аэропорт на Мальдивах расположен в столице – Мале. Уже оттуда туристов ждет дорога к их отелю – катером или гидросамолетом. Преимущественно это стоит в пределах 100 – 500 долларов.
На частном острове туристы могут чувствовать себя свободно, но если вы планируете вылазку в город, то нужно тщательно подойти к выбору одежды – плечи и колени обязательно должны быть закрыты.
На Мальдивы нельзя везти алкоголь – в аэропорту его конфискуют.