Хотя Мальдивы ассоциируются с дорогим отдыхом, здесь на самом деле есть и доступные варианты проживания. 24 Канал со ссылкой на Daily Mail рассказывает о ценах в бюджетных и роскошных отелях на Мальдивах.

Где недорого отдохнуть на Мальдивах?

На самом деле на Мальдивах нет бюджетного отдыха, ведь он противоречит самой идее о роскошных райских островах. Однако среди множества дорогих вариантов есть и более доступные. Например, двухместный номер в отеле Kandima стоит от 11 тысяч гривен за ночь. Он расположен на атолле Дхаалу, где царит такая же расслабленная и непринужденная атмосфера, как и на дорогих курортах.

Интерьер в отеле не роскошный, но вполне нормальный. К тому же на курорте есть самый длинный бассейн на всех Мальдивах.



Одна из вилл на территории отеля / Фото Kandima

А где почувствовать роскошные Мальдивы?

Один из лучших роскошных отелей на Мальдивах – это W Maldives. Здесь действительно кажется, что попал в рай – белоснежный песок, пальмы, бирюзовая вода, а виллы над водой имеют частные бассейны. Вечером территория отеля превращается в яркую вечеринку, на которой никому не будет скучно. На территории отеля даже есть подводный ночной клуб. В ресторане для гостей готовят блюда из того, что вылавливают прямо в океане.

Стоимость двухместного номера за ночь стартует от 58 тысяч гривен.



Вилла с собственным бассейном / Фото W Maldives

Что надо знать всем, кто планирует отпуск на Мальдивах?