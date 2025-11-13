Одна украинская турагентка на своей странице в TikTok рассказала, что следует знать о Мальдивах, сообщает 24 Канал. В публикации девушки говорится как о правилах пребывания на островах, так и лучший сезон для посещения архипелага.

Что стоит знать перед поездкой на Мальдивы?

Перед въездом на Мальдивы нужно заполнить Travel Declaration не ранее, чем за 96 часов до прилета. После заполнения вы получите QR-код, который необходимо распечатать или сохранить на телефоне и показать на паспортном контроле.

Как говорится на сайте МИД Украины, для въезда на Мальдивы нужна виза, которую можно оформить в пунктах пропуска через границу.



Основной аэропорт страны расположен в столице Мале, трансфер из которого на каждый из островов – это отдельное приятное приключение. Как рассказала украинка, добраться можно катером или гидросамолетом в пределах 100 – 500 долларов, в зависимости от вида транспорта.

По словам турагентки, выбор места отдыха на Мальдивах имеет большое значение, ведь каждый остров – это отдельный отель. То есть сменить отель равно изменить остров. Она рекомендует выбирать отель по своему стилю.

Что запрещено на Мальдивах?

Официальная религия на Мальдивах – ислам суннитского толка, поэтому девушка дала рекомендации по одежде. Если на частных островах выбор одежды свободный, в частности можно купальники, короткие платья и т.д., то в столице и на местных островах плечи и колени должны быть прикрыты.

Турагентка отметила, что в страну нельзя ввозить алкоголь, ведь его конфискуют в аэропорту и даже могут выписать штраф. Что больше, в бюджетных отелях на местных островах алкоголь запрещен полностью, однако на резортах спиртное можно заказывать из меню.



Обратите внимание! На Мальдивах запрещено импорт, продажа, использование, хранение и распространение электронных сигарет и вейпов. Нарушителям грозит штраф до 5000 мальдивских руфий (примерно 13 600 гривен). Руфий – это местная валюта, однако везде в стране принимают доллары или же можно рассчитаться банковской карточкой.

Девушка также обратила внимание, что при бронировании отеля или оплате счета в ресторане дополнительно к цене начисляют green tax. Это обязательный налог для всех туристов на Мальдивах.

Когда стоит ехать на Мальдивы?

Турагентка рассказала, что раньше лучшим сезоном на островах была зима. Но из-за того, что климат меняется, любой период может быть комфортным для отдыха.



Она поделилась собственным опытом посещения Мальдив в сентябре, когда за неделю несколько раз был дождь по 10 – 15 минут, после чего выходило солнце. Температура на островах ориентировочно 28 – 35 градусов тепла, а воды 27 – 30 градусов.

В конце концов, девушка отметила, что самые выгодные цены на Мальдивах в период с мая по октябрь, когда может быть вдвое, а то и втрое дешевле.

