Кипр, а особенно приморский город Пафос, является идеальным место для отдыха в конце года, где температура достигает около 23 градусов тепла. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Где отдохнуть в конце 2025 года?

Теплая погода, золотые пляжи и спокойный ритм жизни делают Пафос одним из лучших мест для зимнего отдыха в Европе. Более того,, недавно город был признан самым комфортным для проживания благодаря прекрасному сочетанию культуры, доступности, безопасности и качества жизни.

С 27 пляжами, древней историей на каждом шагу и ресторанами, подающими одни из лучших блюд средиземноморской кухни, легко понять, почему люди так любят это место.

В Пафосе можно провести утро на тихих пляжах, в частности Нисси, или окунуться в богатое прошлое города, посетив Гробницы королей, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, датируемый 4 веком до нашей эры.



Замок в городе Пафос / Фото Pexels

Как пишет Lonely Planet, археологический парк Като Пафос – еще одно место, которое обязательно стоит посетить, ведь оно наполнено римскими мозаиками и древними руинами.

В Пафосе также есть Скала Афродиты, которая, по легенде, была местом рождения греческой богини любви и красоты.

Еще одной достопримечательностью является замок Пафос, который расположен прямо на краю гавани. Изначально он был построен как византийская крепость для защиты порта, после чего на протяжении веков его несколько раз перестроили.

Замок является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Пафоса. Посетители могут прогуляться по его каменным стенам, подняться на вершину, чтобы полюбоваться видом на море, и осмотреть небольшие выставки внутри.

Куда поехать на отдых?