У тіктоці eliss.klishchuk поділилася власним досвідом такої мандрівки. І 24 Канал розповість про це докладніше.

Скільки грошей треба мати на мандрівку до Ісландії з України?

Скільки треба назбирати грошей на повний тур до Ісландії з авіа, транспортом і активностями? Маємо гарний приклад, що показує, як оптимізувати витрати на подорож з України в одну з найдорожчих країн Європи.

Транспорт. Квиток автобусом чи поїздом з України до Польщі коштував 28 євро в один бік та 38 євро назад, плюс транспорт по Польщі – ще 20 євро. Авіаквитки з Польщі (перельоти є з Варшави чи Катовіце, літають Wizz Air чи Ryanair) до Рейк’явіка у дві сторони – 280 євро. Це середні лоукост-тарифи 2025 року.​

Головний пункт витрат – тур від оператора за 990 євро. Ймовірно, мовиться про 7 – 9 днів з відвідуванням Золотого кола (Гейсір, водоспад Гюдльфосс, парк Тінгветлір), півострова Снайфельснес, чорних пляжів Рейнісф'єра, зі спогляданням північного сяйва та льодовиків.

Зазвичай до таких турів входить транспорт, гіди, базове розміщення у готелях чи гестхаусах. Доплата за повноцінне харчування (сніданки плюс обіди чи вечері) – додаткова. У нашому випадку мовилося про 290 євро.​

Ісландія за 1760 євро – українка докладно розклала бюджет: дивіться відео eliss.klishchuk

Знаменитий геотермальний спа-комплекс Блакитна лагуна оплачують також окремо. Мовиться про 85 євро за стандартний квиток з маскою та напоєм, як зазначено на тамтешньому сайті bluelagoon.com. І ще закладемо на сувеніри 30 євро.

Отже, реальний повний бюджет подорожі – 1760 євро. Це порівняно небагато для Ісландії 2025 року – середня поїздка зазвичай коштує від 2000 до 3000 євро. А проте лоукост через Польщу економить кілька сотень, також і груповий тур відчутно здешевить витрати на авто чи самостійний транспорт.

Які ще цікаві туристичні магніти Ісландії варто побачити кожному?