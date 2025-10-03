А сформувалося озеро у вулканічному кратері віком близько 6500 років. 24 Канал із посиланням на Arctic Adventures розповість про нього докладніше.

Цей вулканічний кратер нагадує марсіанський пейзаж: де його знайти?

У районі Грімснес на півдні Ісландії, приблизно за 15 кілометрів від міста Сельфосс, лежить неймовірно красиве озеро Керід (Kerið). Фактично, це вулканічний кратер, що виник близько 6500 років тому, через обвал давнього вулкана.

Керід справді вражає – там дуже красиво, а пейзажі навколо багато в кого асоціюються з марсіанськими. Адже стіни кратера складені з яскраво-червоного вулканічного каміння, яке контрастує з блакитно-зеленою водою озера.

Сама кальдера має величезні розміри – близько 270 метрів завдовжки, 170 метрів завширшки та до 55 углиб (з урахуванням озера, що завглибшки до 14 метрів). Усе це в комплексі створює фантастичну картину, схожу на іншу планету.

Озеро Керід – марсіанська атмосфера в Ісландії

Зауважмо, що Керід є частиною знаменитого туристичного маршруту в Ісландії "Золоте коло", як зазначає портал kerid.is, що робить його легкодоступним для відвідувачів. Там є пішохідна стежка, яка дозволяє обійти кратер зверху, а спуститися до озера можна менш крутим схилом, вкритим мохом.

Вхід на територію платний – близько 600 ісландських крон. Гроші йдуть на збереження цього унікального природного об'єкта.

