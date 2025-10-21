Рейтинг лучших мест для отдыха сформировали на основе отзывов туристов, информации из официальных туристических советов и геологических данных. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Почему Сардиния подходит для отдыха с детьми?

По уровню доступности, безопасности, многообразием развлечений, вариантом проживания для семей и удобству пляжей итальянский остров Сардиния в Средиземном море назвали лучшим местом для семейного отпуска. Сардиния славится своими спокойными пляжами и удобствами для детей.

Большинство европейских островов в летний сезон переполнены туристами и на пляже негде и яблоку упасть. Однако на Сардинии есть как и оживленные и шумные пляжи, так и спокойные в живописных и безветренных бухтах. На этом острове удобно отдыхать и с маленькими детьми, и с подростками.

Обязательно стоит посетить пляж с белоснежным песком и бирюзовой водой – Кала Брандинки. Море здесь идеально спокойное, так что можно не волноваться за малышей. С подростками можно отправиться на экскурсию в пещеры Нептуна или пойти в пешие прогулки.



Идеально чистое море на Сардинии / Фото Nilina, Pexels

Когда лучше всего ехать на Сардинию?

Как пишет Lonely Planet, на Сардинию можно лететь в любое время года, ведь здесь царит мягкий средиземноморский климат. Пляжный сезон на острове начинается в мае и продолжается до конца сентября. В этот период море прогревается до +20...+26 градусов, а воздух – до +25...+35 градусов.

В июле и августе на острове очень много туристов, а цены значительно завышены. Эксперты советуют лететь на Сардинию в июне или сентябре, когда за шезлонг на пляже не придется бороться с другими отдыхающими.

Весной и осенью цены на Сардинии падают, но при этом здесь царит комфортная погода, которая идеально подходит для прогулок и исследования острова. Зимой на Сардинию стоит приехать, чтобы посетить колоритные языческие и христианские фестивали. Но прибрежные города зимой превращаются в призраков – отели закрыты, рестораны не работают. В этот период лучше ехать только в крупные города, где жизнь бурлит как обычно.

Где отдохнуть на море с детьми?

Турагентки Екатерина Козлова и Елена Матвияс рассказали 24 Каналу о странах, которые лучше всего подойдут для отдыха с детьми. На первом месте – Турция. Все потому, что эта страна предлагает выгодную систему all inclusive, где в стоимость входит действительно все: питание, шезлонги на пляже, анимация, водные горки и тому подобное.

Именно такой формат отдыха позволяет родителям и детям больше всего отдохнуть и ни о чем не беспокоиться.

Также удобной является Болгария, ведь предлагает не только систему "все включено", но и удобное добирание автобусом, которое не предусматривает отдельных передвижений.

Кроме того, турагентки советуют Майорку, правда, отдых на этом испанском острове будет дороже.