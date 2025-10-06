Турагенты Екатерина Козлова и Елена Матвияс рассказали 24 Каналу, какие страны лучше всего подойдут для пляжного отдыха с детьми. Здесь смогут отдохнуть и родители, и дети.

Где украинцам отдохнуть на море с детьми?

Екатерина Козлова для отдыха с детьми советует выбирать отели с системой "все включено". Тогда маме не придется готовить и, кроме того, это минимизирует расходы. Дети постоянно чего-то хотят, а на территории отеля уже все будет включено в стоимость, поэтому доплачивать не придется. Именно поэтому лучшим вариантом является Турция. Здесь в отелях вкусная кухня, есть интересная для детей анимация, детские комнаты, водные горки – настоящий рай для детей.

Другой вариант – Майорка с ее красивыми песчаными пляжами, соснами, плавным заходом в море. Здесь в отелях также есть аниматоры и развлечения для детей, правда, отдых на Майорке обойдется дороже, чем в Турции.

В то же время Елена Матвияс советует украинцам Болгарию из-за удобной, в нынешних реалиях, логистики.

К автобусу чемоданы принесет муж, дальше 18 – 24 часа в пути, потом высадка у самого отеля или готовый трансфер до него. Не надо никуда носить чемоданы, ждать в аэропорту и тому подобное. Передвижения минимальные. Пляжи здесь чистые и удобные для детей, есть бассейны, система "все включено",

Сколько длится пляжный сезон в Турции?

По данным издания Travel Talk, октябрь – еще вполне комфортный месяц для купания на море в Турции. Однако выбирать нужно между курортами на побережье Средиземного моря, поскольку именно оно дольше всего остается теплым. Это могут быть Алания, Анталия, Сиде, Кемер и тому подобное.

В октябре жара здесь спадает и погода становится более комфортной для прогулок. Еще один бонус – цены на проживание и перелеты падают, а туристов на пляже становится меньше. Это идеальный период для спокойного и комфортного отдыха на берегу моря.