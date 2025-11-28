Если вам интересна тема, то оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на страницу тревел-блогера Peter_mai_.
Смотрите также Мужчина решил пешком обойти весь мир – сколько времени ему понадобилось
Кто этот таинственный путешественник, что исследует мир вместе с котом?
Питер Мейрхофер – это австрийская модель, тревел-блогер и фитнес-энтузиаст, который получил известность благодаря своему уникальному сочетанию путешествий, фитнеса и моды. Он активно делится жизнью в социальных сетях, вдохновляя подписчиков на приключения и любовь к путешествиям.
Блогер путешествует с котом Эдди / инстаграм peter_mai_
Питер отличается невероятной энергетикой, волшебным английским с австрийским акцентом и узнаваемой улыбкой, что делает его привлекательным для аудитории по всему миру. И это не преувеличение, стоит посмотреть буквально несколько видео, и вы запомните его искренность и энергичность на долгое время.
Интервью с Питером: смотреть видео
Особой популярностью он стал благодаря тревел-контенту вместе со своим котом Эдди. Путешествия с маленьким другом сделали его формат уникальным: он не просто показывает интересные маршруты и живописные пейзажи, но и демонстрирует, как его питомец становится полноценным спутником в приключениях. Автор показывает природу, города и пешеходные маршруты, где котик активно участвует, и глядя на это, невозможно не любоваться такими теплыми отношениями.
Питер и его кот Эдди / инстаграм Peter_mai_
Смотрите также Возглавил рейтинг экспертов: этот мегаполис стал лучшим для соло-путешественников
Интересно, что популярность Питера вышла далеко за пределы соцсетей. Его пригласили на телевизионные интервью, где он рассказывал о своем опыте путешествий с котом и подчеркивал, что именно Эдди научил его замедлять ритм жизни, ценить мелкие моменты и брать от каждого приключения максимум.
Какие есть украинские тревел-блогеры, что вдохновляют на путешествия?
Мы уже рассказывали о самых известных тревел-блогеров Украины, которые точно вам понравятся. Одними из них являются Макс Узол и Оля Манько. Не так давно их ютуб-каналу исполнилось 5 лет. Ранее они работали журналистами, а сейчас снимают не просто видео о путешествиях, а показывают настоящие приключения и истории.
Или же Антон Птушкин, который до начала полномасштабного вторжения снимал видео о путешествиях по миру, которые собирали в среднем 20 – 30 миллионов просмотров на YouTube. Украина в то время еще не была основным направлением его путешествий.