Ко Дню Независимости 24 Канал, ссылаясь на "Медиакритику", рассказывает о самых популярных тревел-блогерах, которые популяризируют путешествия по Украине на ютюбе.

На каких украинских тревел-блогеров стоит подписаться?

Макс Узол и Оля Манько

Недавно ютюб-каналу Макса и Оли исполнилось 5 лет. В прошлом журналисты, а теперь – одни из самых известных тревел-блогеров Украины, они не просто снимают видео о путешествиях. А рассказывают, как ценить свое, показывая это собственным примером.

Очень много людей не знают своих городов, сел, районов, областей, и мы, изучая Украину, помогаем людям тоже изучать ее. На самом деле наши видео очень сильно меняют не только взгляды украинцев, но и их жизни. Я помню, мы снимали Верховину в прошлый раз, познакомились с парой, которая сказала, что посмотрела наше видео о Верховине и решила туда переехать,

– рассказала пара в интервью 24 каналу.

В своих видео путешественники показывают как популярные места, так и малоизвестные, о которых часто знают только сами местные. Так блогеры показали украинцам карьер фантастического бирюзового цвета на Житомирщине, единственный город на воде в Украине – Вилково и историческую жемчужину Тернопольщины – городок Кременец. А недавно тревел-блогеры презентовали свою книгу "Почувствуй Украину" как итог 5-летних путешествий.

Миша Кацурин и Антон Птушкин

Антона Птушкина знают как тревел-блогера уже давно, ведь до начала полномасштабного вторжения он снимал видео о путешествиях, которые собирали в среднем 20 – 30 миллионов просмотров на ютюбе. Правда, это были путешествия не по Украине, а по миру.

Когда началось полномасштабное вторжение, Антон Птушкин "взял паузу", пока не начал путешествовать по Украине с Мишей Кацуриным. Это известный ресторатор и фуд-блогер, который снимает видео о гастропутешествиях.

Меня зовут Миша. Я путешествую, исследую дальнюю еду и открываю рестораны. Со мной часто летает мой друг Антон. Наши путешествия мы выкладываем на этом канале,

– указано в описании ютюб-канала.

Блогеры ищут традиционные блюда, семейные рецепты и общаются с известными рестораторами, открывая зрителям определенные кулинарные секреты. Их видео о еде Киева, Львова, Днепра, Харькова, Закарпатья, Полтавщины и других мест собрали миллионы просмотров.

Дмитрий Комаров

Журналист и путешественник, который известен как автор и ведущий телешоу "Мир наизнанку". Много лет Комаров путешествовал по самым отдаленным уголкам мира, но полномасштабное вторжение внесло свои коррективы. Тревел-блогер приостановил свою деятельность и начал фиксировать последствия захватнических действий россиян, в частности на Киевщине, Черниговщине, в деоккупированной части Харьковщины и тому подобное.

Сейчас Дмитрий Комаров продолжает снимать сюжеты о современных реалиях украинцев, а одновременно публикует видео из своих путешествий по Украине. Например, на его ютюб-канале появились выпуски о 7 карпатских вершин, гуцульская свадьба, озеро Свитязь и тому подобное.