Самой молодой украинкой, покорившей Говерлу, стала 5-летняя львовянка. Самым старшим, кому удалось подняться на гору, стал 88-летний житель села Ковалевка, что на Коломыйщине. К 34-й годовщине со дня провозглашения Независимости Украины 24 Канал рассказывает, что известно о покорителях-рекордсменах.
Обратите внимание Как покорить горы без опыта: 10 советов для новичков, чтобы сделать поход незабываемым
Как 5-летняя львовянка поднялась на Говерлу?
Рекорд Украины как самая молодая покорительница Говерлы установила 5-летняя Регина Абрамова из Львова. Она поднялась на вершину самостоятельно, без всякой помощи взрослых. Об этом стало известно из сообщения Львовской ОГА.
Львовянке удалось преодолеть маршрут за 2 часа и 29 минут. Рекорд зафиксировали официально – самая молодая пидкрювачка получила награду.
5-летняя львовянка, которая поднялась на Говерлу / Фото Львовской ОВА
В ОВА отметили, что Регина является воспитанницей детско-юношеской спортивной школы №1. Она занимается гимнастикой и участвовала в многочисленных беговых соревнованиях.
Это уже второй рекорд львовянки за 2025 год. В июле она стала самой молодой покорительницей Говерлы, а перед тем, в апреле, установила рекорд за самое длинное содержание в перевернутом висе на кольцах – 5 минута и 52 секунды.
Как покорить вершину удалось 88-летнему прикарпатцу?
Самым старшим, кто покорил самую высокую гору в Украине, стал 88-летний житель Коломыйского района Дмитрий Рыбак. Об этом рассказали в репортаже местного телеканала в октябре 2024 года. Мужчина поднялся на гору за 2 часа и 45 минут. Для него восхождение на Говерлу было первым. Компанию рекордсмену составил сын Ярослав.
Я это сделал в честь нашей Украины, в честь победы. Спасибо воинам Украины, которые нас оберегают,
– отметил житель Коломыйского района.
Журналисты узнали, что жизнь у мужчины была нелегкой, он работал с раннего детства, ведь она пришлась на время Второй мировой войны. Однако сын Ярослав сказал, что его отец чувствует себя хорошо в своем возрасте, поэтому и предложил ему покорить Говерлу.
88-летний покоритель Говерлы вместе с сыном / Скриншот из репортажа НТК
Мужчина всегда вел активный образ жизни, ходит на лесные прогулки каждый день. Когда решил, что будет сходить на вершину, начал готовиться и ходить еще больше.
Лес – это моя стихия. Я хожу по грибы и так нахожу по 15 – 18 километров за 6 часов,
– поделился мужчина.
Он отметил, что хотел покорить Говерлу не ради рекорда, а чтобы это стало подвигом как благодарность Вооруженным Силам Украины.
"Чуть не заплакал, понимаете? Так дедушка обрадовался", – поделился эмоциями старейший покоритель Говерлы.
Официально это восхождение не зафиксировано как рекорд. Однако информации о том, что были старшие по возрасту покорители, нет.