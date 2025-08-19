Наймолодшою українкою, яка підкорила Говерлу, стала 5-річна львів'янка. Найстаршим, кому вдалося піднятися на гору, став 88-річний мешканець села Ковалівка, що на Коломийщині. До 34-ї річниці з дня проголошення Незалежності України 24 Канал розповідає, що відомо про підкорювачів-рекордсменів.

Як 5-річна львів'янка піднялася на Говерлу?

Рекорд України як наймолодша підкорювачка Говерли встановила 5-річна Регіна Абрамова зі Львова. Вона піднялася на вершину самотужки, без жодної допомоги дорослих. Про це стало відомо з допису Львівської ОВА.

Львів'янці вдалося подолати маршрут за 2 години та 29 хвилин. Рекорд зафіксували офіційно – наймолодша підкрювачка отримала відзнаку.



5-річна львів'янка, яка піднялася на Говерлу / Фото Львівської ОВА

В ОВА зазначили, що Регіна є вихованкою дитячо-юнацької спортивної школи №1. Вона займається гімнастикою та брала участь у численних бігових змаганнях.

Це вже другий рекорд львів'янки за 2025 рік. У липні вона стала наймолодшою підкорювачкою Говерли, а перед тим, у квітні, встановила рекорд за найдовше утримання у перевернутому висі на кільцях – 5 хвилина та 52 секунди.

Як підкорити вершину вдалося 88-річному прикарпатцю?

Найстаршим, хто підкорив найвищу гору в Україні, став 88-річний житель Коломийщини Дмитро Рибак. Про це розповіли у репортажі місцевого телеканалу в жовтні 2024 року. Чоловік піднявся на гору за 2 години та 45 хвилин. Для нього сходження на Говерлу було першим. Компанію рекордсмену склав син Ярослав.

Я це зробив на честь нашої України, на честь перемоги. Дякую воїнам України, які нас оберігають,

– наголосив мешканець Коломийщини.

Журналісти дізналися, що життя в чоловіка було нелегким, він працював із раннього дитинства, адже воно припало на час Другої світової війни. Проте син Ярослав сказав, що його батько почувається добре у своєму віці, тому й запропонував йому підкорити Говерлу.



88-річний підкорювач Говерли разом із сином / Скриншот з репортажу НТК

Чоловік завжди вів активний спосіб життя, ходить на лісові прогулянки кожного дня. Коли вирішив, що сходитиме на вершину, почав готуватися й ходити ще більше.

Ліс – це моя стихія. Я ходжу по гриби і так находжую по 15 – 18 кілометрів за 6 годин,

– поділився чоловік.

Він зазначив, що хотів підкорити Говерлу не задля рекорду, а щоб це стало подвигом як вдячність Збройним Силам України.

"Чуть не заплакав, розумієте? Так дідо зрадів", – поділився емоціями найстарший підкорювач Говерли.

Офіційно це сходження не зафіксоване як рекорд. Однак інформації про те, що були старші за віком підкорювачі, немає.