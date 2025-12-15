Село Імбер, що заховане серед рівнини Солсбері, відоме своєю давньою та трохи моторошною історією. А зараз це село-привид, яке можна відвідати лише кілька разів на рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Чому британське село можна відвідати тільки тричі на рік?
Імбер, ця маловідома локація у Британії, щороку притягує туристів самим лише фактом того, що туди складно потрапити. Люди жили там століттями до 1943 року, коли вся громада була змушена поїхати звідти назавжди, і про це людей попередили всього за 47 днів.
Це зробили, аби армія могла використовувати цю землю для навчань та для сприянні підготовці американських солдатів до висадки у Нормандії. Відтоді Імбер став селом-привидом: його вулиці порожні, будинки покинуті, а потрапити на його територію можна тільки тричі на рік – на Великдень, Різдво та у серпні.
Ми не очікували, наскільки весело було відвідати це місце. Вони привезли старовинні автобуси, артилерію і навіть дозволили нам тримати знешкоджені гармати та стріляти холостими патронами, – поділилася блогерка, якій вдалося побувати в селі.
Окрім того, вона порадила приходити до села якомога раніше, адже у рідкісні дні відвідування черги можуть ставати надзвичайно довгими. В коментарях деякі люди поділилися, що в цьому селі вони проходили військовий вишкіл.
Що варто побачити в Імбері?
Наразі у селі ніхто не живе, і все воно перебуває під контролем британського Міністерства оборони, хоч кілька мешканців намагалися повернутися до своїх домівок, пише Independent. Втім, це не значить, що там немає на що подивитися.
Перші поселення в цьому районі з'явилися ще до періоду римського правління – до села і з нього ведуть кілька стародавніх стежок. А перші документальні свідчення про село датуються ще 967 роком.
А вже 1086 року село згадується у Книзі Страшного суду.
Найвизначнішою пам'яткою села, безперечно, є церква святого Ейлса – вона датується XIII століттям і має помітні розписи XV століття.
