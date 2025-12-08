Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Sun.

Де розташована найвища новорічна ялинку світу?

Неочікувано, але найбільша жива різдвяна ялинка світу росте не в Скандинавії, а в Нортумберленді, Великій Британії, в маєтку National Trust Cragside. Її висота 45 метрів, що вдвічі більше, ніж Ангел Півночі, а прикрашена вона 1320 різнокольоровими лампочками та двома величезними фіолетовими бантами.

Найвища новорічна ялинка світу / фото BBC

Cragside – це вікторіанський заміський маєток винахідника лорда Вільяма Армстронга, відомий як один із перших "розумних будинкі" Британії, який освітлювався гідроелектростанцією. Під час Різдва тут можна відвідати садиби та сади (29 листопада – 4 січня), а також котеджі, де є можливість зупинитися з доступом до всього маєтку.

National Trust Cragside / фото National Trust

Як пише BBC, дерево прикрашали за допомогою підйомного пристрою, і трьом людям знадобилося два дні, щоб розвісити всі вогні.

Кожну лампочку ретельно перевіряють, а потім обережно кріплять вертикально, щоб не створювати зайвого навантаження на дерево,

– розповідають представники Національної організації.

Cragside також впізнають фанати кіно: садиба знімалася у "Світ Юрського періоду: Занепале королівство". Різдвяна ялинка вже внесена до Книги рекордів Гіннеса і щороку приваблює тисячі туристів, готових милуватися святковими вогнями та атмосферою заміського Різдва.

