А мовиться тут про фантастичне місто у скелях Адршпах. 24 Канал із посиланням на Adršpašské skály розповість про нього докладніше.

Адршпах – скельне місто, де знімали Нарнію: як туди дістатися і що подивитися?

Це національний заповідник Adršpašsko‑teplické skály в регіоні Градець‑Кралове у Чехії, простіше відомий як Адршпаські скелі або скельне місто. Саме тут, серед химерних веж із піщаника, вузьких ущелин і озер, знімали частину сцен фільму "The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe", що зробило локацію культовою для фанатів саги.​

Маршрут через місто у скелях прокладений кількома кільцевими стежками. Основний туристичний трек, завдовжки близько 3,5 кілометра, проходить повз найвідоміші формації – це Закохані (найвища скеля у 81,4 метра), Бургомістр і Бургомістриня, Цукрова голова, Готична брама та 16‑метровий Великий водоспад.

Окремий відрізок маршруту веде до Скельного озера з бірюзовою водою, де в сезон можна покататися на човні й побачити вертикальні стіни з іншої перспективи. До слова, саме тут особливо легко впізнати "вайб Нарнії".​

Як зазначає kudyznudy.cz, ворота цього скельного міста відкриті навіть взимку. Для прогулянки доступна, щоправда, тільки так звана "Стара частина" – до Великого водоспаду, чи, точніше для цього періоду сказати, льодоспаду.

Ось який вигляд мають Адршпаські скелі: дивіться відео colorful___life

Зауважимо, ця локація – один із найбільших і найскладніших скельних лабіринтів Центральної Європи. Перші туристи почали відвідувати його ще в XVIII – XIX століттях. Сьогодні Адршпах приймає тисячі відвідувачів на день у піковий сезон, тому квитки й паркування рекомендують бронювати онлайн та заздалегідь.

