Виникатиме відчуття, що перед очима – море. Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо про це докладніше.

Іспанці назвали її "прісноводним морем", а ще тут стоять дві великі столиці: чим відома річка Ла-Плата?

Зрештою, перший іспанець, який побачив Ла-Плату у 1516 році, так і назвав її – Mar Dulce, "прісноводне море". Río de la Plata формує злиття двох великих річок – Парани й Уругваю. Так от, у цьому місці ширина вже неймовірна – 48 кілометрів. Весь Київ можна розмістити між її берегами.

Ба більше, далі Ла-Плата тільки розширюється. Аже до, складно й уявити, 220 кілометрів у гирлі, де ріка впадає в Атлантичний океан. Загальна довжина її при цьому складає близько 290 кілометрів, а площа поверхні – до 35 тисяч кілометрів квадратних.

Звісно, географи сперечаються, чи точно це річка, чи естуарій (лійкоподібне гирло), а, може, затока чи маргінальне море. В Аргентині та Уругваї Ла-Плату традиційно вважають річкою, і саме тому рекорд "найширшої річки у світі" закріпився за нею, хоч це й неофіційно.

А ось і ще одна унікальна особливість Ла-Плати – на її берегах стоять одразу дві великі столиці. Це Буенос-Айрес в Аргентині на південному березі та Монтевідео в Уругваї на північному. Між ними є поромне сполучення, подорож займає кілька годин.

На шляху, до речі, є зупинка в Колонія-дель-Сакраменто – це португальське місто XVII століття на уругвайському березі Ла-Плати, занесене до Списку ЮНЕСКО. Тут характерна європейська середньовічна бруківка, кольорові фасади й фортеця.

Ла-Плата має 220 кілометрів від берега до берега у найширшому місці

Назву Río de la Plata перекладають як "срібна річка". Іспанський дослідник Себастьян Кабот у 1520-х назвав її так на честь легендарної Гори Срібла, Sierra del Plata. Цю дорогоцінну гору нібито бачили у глибині континенту, як пише amusingplanet.com.

Легенда народилась з оповідей вцілілих учасників пошукової експедиції, які чули від місцевих про білого короля і гори срібла на заході. Срібла ніхто так і не знайшов, зате на берегах Ла-Плати виросла ціла країна, якій дали ім'я від цього металу – Аргентина, від латинського argentum.

Ла-Плата дивує ще одним – вода тут каламутна і коричнева. Річ у тім, що Парана несе колосальну кількість мулу й осадових порід з глибини континенту. Глибина ж відносно невелика – у більшості місць менш як 10 метрів, що, звісно, ускладнює судноплавство. Парадоксально, але порт Буенос-Айреса при цьому – один із найбільших у Південній Америці.

