Будет возникать ощущение, что перед глазами – море. Благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также Размером в Гамбию: какое море в мире самое маленькое, но все о нем слышали

Испанцы назвали ее "пресноводным морем", а еще здесь стоят две большие столицы: чем известна река Ла-Плата?

В конце концов, первый испанец, который увидел Ла-Плату в 1516 году, так и назвал ее – Mar Dulce, "пресноводное море". Río de la Plata формирует слияние двух крупных рек – Параны и Уругвая. Так вот, в этом месте ширина уже невероятная – 48 километров. Весь Киев можно разместить между ее берегами.

Более того, дальше Ла-Плата только расширяется. Аж до, сложно и представить, 220 километров в устье, где река впадает в Атлантический океан. Общая длина ее при этом составляет около 290 километров, а площадь поверхности – до 35 тысяч километров квадратных.

Конечно, географы спорят, точно ли это река, или эстуарий (воронкообразное устье), а, может, залив или маргинальное море. В Аргентине и Уругвае Ла-Плату традиционно считают рекой, и именно поэтому рекорд "самой широкой реки в мире" закрепился за ней, хоть это и неофициально.

А вот и еще одна уникальная особенность Ла-Платы – на ее берегах стоят сразу две крупных столицы. Это Буэнос-Айрес в Аргентине на южном берегу и Монтевидео в Уругвае на северном. Между ними есть паромное сообщение, путешествие занимает несколько часов.

На пути, кстати, есть остановка в Колония-дель-Сакраменто – это португальский город XVII века на уругвайском берегу Ла-Платы, занесенный в Список ЮНЕСКО. Здесь характерная европейская средневековая брусчатка, цветные фасады и крепость.

Ла-Плата имеет 220 километров от берега до берега в самом широком месте

Название Río de la Plata переводят как "серебряная река". Испанский исследователь Себастьян Кабот в 1520-х назвал ее так в честь легендарной Горы Серебра, Sierra del Plata. Эту драгоценную гору якобы видели в глубине континента, как пишет amusingplanet.com.

Легенда родилась из рассказов уцелевших участников поисковой экспедиции, которые слышали от местных о белом короле и горах серебра на западе. Серебра никто так и не нашел, зато на берегах Ла-Платы выросла целая страна, которой дали имя от этого металла – Аргентина, от латинского argentum.

Ла-Плата удивляет еще одним – вода здесь мутная и коричневая. Дело в том, что Парана несет колоссальное количество ила и осадочных пород с глубины континента. Глубина же относительно небольшая – в большинстве мест менее 10 метров, что, конечно, усложняет судоходство. Парадоксально, но порт Буэнос-Айреса при этом – один из крупнейших в Южной Америке.

Какие еще есть интересные туристические реки мира?