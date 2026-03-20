Будет возникать ощущение, что перед глазами – море. Благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем об этом подробнее.
Испанцы назвали ее "пресноводным морем", а еще здесь стоят две большие столицы: чем известна река Ла-Плата?
В конце концов, первый испанец, который увидел Ла-Плату в 1516 году, так и назвал ее – Mar Dulce, "пресноводное море". Río de la Plata формирует слияние двух крупных рек – Параны и Уругвая. Так вот, в этом месте ширина уже невероятная – 48 километров. Весь Киев можно разместить между ее берегами.
Более того, дальше Ла-Плата только расширяется. Аж до, сложно и представить, 220 километров в устье, где река впадает в Атлантический океан. Общая длина ее при этом составляет около 290 километров, а площадь поверхности – до 35 тысяч километров квадратных.
Конечно, географы спорят, точно ли это река, или эстуарий (воронкообразное устье), а, может, залив или маргинальное море. В Аргентине и Уругвае Ла-Плату традиционно считают рекой, и именно поэтому рекорд "самой широкой реки в мире" закрепился за ней, хоть это и неофициально.
А вот и еще одна уникальная особенность Ла-Платы – на ее берегах стоят сразу две крупных столицы. Это Буэнос-Айрес в Аргентине на южном берегу и Монтевидео в Уругвае на северном. Между ними есть паромное сообщение, путешествие занимает несколько часов.
На пути, кстати, есть остановка в Колония-дель-Сакраменто – это португальский город XVII века на уругвайском берегу Ла-Платы, занесенный в Список ЮНЕСКО. Здесь характерная европейская средневековая брусчатка, цветные фасады и крепость.
Название Río de la Plata переводят как "серебряная река". Испанский исследователь Себастьян Кабот в 1520-х назвал ее так в честь легендарной Горы Серебра, Sierra del Plata. Эту драгоценную гору якобы видели в глубине континента, как пишет amusingplanet.com.
Легенда родилась из рассказов уцелевших участников поисковой экспедиции, которые слышали от местных о белом короле и горах серебра на западе. Серебра никто так и не нашел, зато на берегах Ла-Платы выросла целая страна, которой дали имя от этого металла – Аргентина, от латинского argentum.
Ла-Плата удивляет еще одним – вода здесь мутная и коричневая. Дело в том, что Парана несет колоссальное количество ила и осадочных пород с глубины континента. Глубина же относительно небольшая – в большинстве мест менее 10 метров, что, конечно, усложняет судоходство. Парадоксально, но порт Буэнос-Айреса при этом – один из крупнейших в Южной Америке.
Какие еще есть интересные туристические реки мира?
Дунай берет начало в Германии и пересекает или омывает границы 10 государств (больше, чем любая другая река мира). прежде чем упасть в Черное море. Путешествие по Дунаю на круизном судне от Вены до дельты – один из самых популярных речных маршрутов, а сама дельта, часть которой расположена в Украине, является крупнейшей в Европе.
Ниагара – одна из самых молодых рек планеты, она возникла лишь 12 тысяч лет назад после отступления ледников. И всемирно известный Ниагарский водопад появился примерно тогда же. Из-за эрозии скального уступа он каждый год "отступает" вверх по течению и за эти 12 тысяч лет сместился более чем на 11 километров.