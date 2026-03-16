Експерт з подорожей медіа Daily Mail розповідає, куди варто вирушати у Таїланді, де шукати кращі пляжі та вигідні варіанти проживання, а які місця краще залишити за бортом.

Де почати подорож у Таїланді?

Бангкок – це серце Таїланду і місто, яке варто відвідати, навіть якщо ви прилітаєте через Пхукет. Тут можна відчути справжнє життя столиці, прогулявшись по кулінарних турах із тайською локшиною, кокосовими млинцями та гострими салатами з катафіша.

Атмосфера Бангкоку: дивитись відео

Порада експерта: замість швидких турів на довгих човнах спробуйте екскурсію на сонячному човні, щоб повільно насолоджуватися каналами.

Де шукати справжню тайську кухню?

Транг часто залишається поза туристичними маршрутами, але саме тут можна спробувати традиційний ранковий сніданок тайців та місцеву страву moo yong – солодку, хрустку свинину.

Порада: Транг – ідеальна зупинка по дорозі на Кох Ланту, до острова лише 90 хвилин на авто.

Який острів обрати для тиші і спокою?

Хоча Кох Ланта має довгі пляжі та мангрові зарості, він залишається порівняно малолюдним. На острові нічне життя обмежується лише спокійними пляжними барами.

Як виглядає Кох Ланта: дивитись відео

Порада: зупиніться у Pimalai Resort / Spa – це один з найкращих варіантів розкішного проживання на острові.

Куди їхати за розкішшю та спа?

Кох Самуї став популярним після відкриття перших готелів розкішного сегменту 40 років тому. Тут поєднуються висококласні вілли, йога-студії, спа та веганські ресторани.

Порада: бронюйте квитки на Кох Самуї заздалегідь, бо рейси обмежені і ціни можуть швидко зростати.

Які місця краще уникати?

Пхукет та Майя-Біч Пхукет переповнений туристами, автомобільними заторами і великими готельними комплексами. Майя-Біч на Кох Пі-Пі, відомий за фільмом The Beach, перенасичений відвідувачами і не відповідає очікуванням.

Порада: для спокійних пляжів поїдьте на південь до Кох Ліпе – його називають "Мальдівами Таїланду".

Як уберегтися від крадіжок?

Travel.gc.ca рекомендує звернути увагу на наступні правила:

Дрібні злочини, кишенькові крадіжки та викрадення сумок трапляються доволі часто, тому не залишайте речі без нагляду, особливо в туристичних місцях, на ринках і вокзалах.

Тримайте паспорт та інші документи у безпечному місці.

Уникайте темних провулків і малолюдних районів уночі.

У міжміських автобусах зберігайте цінні речі при собі.

