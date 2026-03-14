Невелике курортне місто Довіль у Нормандії вже давно має репутацію одного з найвишуканіших морських напрямків Франції, розповідає The Sun, особливо серед зірок.

Чому Довіль став улюбленим курортом зірок?

Довіль на північному узбережжі Франції вже багато років приваблює голлівудських зірок та туристів із усього світу. Цей класичний нормандський курорт славиться великим піщаним пляжем, розкішним казино та щорічним Американським кінофестивалем, який збирає багато зірок, таких, як: Джордж Клуні, Клінт Іствуд, Джонні Депп та Шерон Стоун. Вулиці Довіля прикрашають знамениті пляжні будиночки Les Planches із іменами зірок, а набережна вражає кольоровими парасолями та величними нормандськими віллами з дерев'яними каркасами та дахами зі стрімким скатом.

Серед них особливо виділяється Villa Strassburger, побудована у 1907 році. Влітку вілла відкрита для екскурсій із гідом. Курорт також пропонує безліч активностей: верхова їзда на пляжі та у клубах, кінні перегони на легендарному Deauville-La Touques Racecourse, 22 магазини та бари на узбережжі, олімпійський басейн із морською водою, тенісні корти та кінні школи.

Як зазначає Brittany Ferries, Довіль відомий насиченим і культурним життям і протягом року приймає численні фестивалі, присвячені кіно, музиці, книгам та вітрильному спорту. Місто також приваблює гастрономічними традиціями Нормандії: у місцевих крамницях можна скуштувати знамениті регіональні сири, а в одному з десятків ресторанів подають традиційні страви з вершків і масла, свіжі морепродукти, а також ніжну телятину. Усе це зазвичай доповнюють келихом місцевого сидру.

