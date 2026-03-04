Іноді фантазія губиться й важко обрати напрямок для наступної відпустки, щоб вона справді запам'яталася на всі сто. Тож саме час прислухатися до досвіду українських туристів, які поділилися під постом sviridyukkk на платформі тредс своїми найкращими напрямками Європи для подорожей.

Які є найкращі напрямки Європи для відпочинку на думку українців?

Греція – фаворит серед українців

Беззаперечний лідер рекомендацій – Греція. Мандрівники відзначають, що ця країна поєднує неймовірну природу, смачну кухню, чисте море та різноманітність форматів відпочинку. Закінтос називають одним із найкрасивіших островів Європи – знамениті скелі та бухти з кришталевою водою залишають сильні враження навіть на фото.

Острів Закінтос / фото la.vitaaa

Крит приваблює поєднанням гірських пейзажів, лагун із бірюзовою водою та доступних цін. Поруч – легендарний Санторіні, який вважається обов'язковим для відвідування хоча б раз у житті. Серед більш спокійних варіантів виділяють Кофонісія – острів із мінімальною кількістю туристів, прозорим морем і атмосферою тиші навіть у розпал сезону. Корфу радять для активного дослідження – острів великий, тому для комфортного відпочинку варто орендувати авто.

Відпочинок у Греції / фото anageras.stories

Іспанія – баланс пляжу та міського ритму

Майорка приваблює мальовничими бухтами та середземноморською атмосферою – це напрямок, куди туристи готові повертатися. А от Барселона більше підходить для поєднання екскурсій і гастротуризму.

Чорногорія – відкриття року

Чорногорія стала для багатьох приємним відкриттям. Країна вражає поєднанням гір, моря та старовинної архітектури. Особливо цінують її за драматичні пейзажі та відносно компактні відстані між локаціями.

Чорногорія / фото Canva

Мальта – сонце, історія та тепле море

Мальта рекомендують тим, хто шукає тепле море, атмосферний вайб та красиву архітектуру. Острів поєднує пляжний релакс із насиченою історією та компактністю, що зручно для короткої відпустки.

Сардинія – італійська розкіш природи

Італійська Сардинія все частіше з'являється у списках "must visit". Пляжі Cala Luna, Cala Mariolu, архіпелаг La Maddalena та узбережжя Costa Smeralda відомі кришталевою водою й вражаючими краєвидами.

Сардинія / фото ksenia.prokopenko

Хорватія та Албанія – різні враження

Хорватія стабільно залишається улюбленим напрямком для поціновувачів чистого моря та європейського сервісу. Натомість Албанія викликає суперечливі відгуки серед українців – очікування не завжди збігаються з реальністю.

На платформі Quora пояснюють це так: інфраструктура в Албанії не критично слабка, однак поки що поступається рівню тих же самих турецьких міст, таких як Анталія, Стамбул чи Ізмір, а також багатьом грецьким містам і островам.

Туристи зазвичай прагнуть відпочивати в естетично привабливому середовищі, тоді як в Албанії досі зберігається чимало будівель із виразним комуністичним архітектурним впливом.

