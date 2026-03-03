До переліку «найсекретніших місць Іспанії» селище віднесла платформа European Best Destinations, пише The Mirror. Йдеться про Кудільєро – селище, яке здавна живе рибальством. Тут досі місцеві рибалки займаються своєю улюбленою справою. Уздовж гавані розташовані заклади, де подають свіжі морепродукти й стави північної кухні.

Чому варто побачити іспанське селище Кудільєро?

Історичний центр Кудільєро вражає красивими вузькими вуличками й типовими астурійськими будинками з барвистими фасадами та балконами, прикрашеними квітами. Над селом височіє церква Санта-Марія. З її оглядового майданчика відкривається панорама океану й зелених околиць.

Любителям активного відпочинку тут запропонують мальовничі маршрути, що ведуть вздовж узбережжя через густі ліси. Крім природної краси, селище відоме святковою атмосферою. Впродовж року тут відбуваються різноманітні фестивалі, які приваблюють туристів.

Досить особливою є астурійська гастрономія. Однією з найпопулярніших страв тут вважається густа квасоляна запіканка з великою білою капустою, чоризо, морсільєю (схоже на нашу кров'янку) та свининою. У прохолодну пору тут люблять замовляти запіканку з риби й морепродуктів, до якої входить хек, морський чорт, креветки й молюски, тушковані в насиченому бульйоні з томатами, цибулею й часником.

До улюбленої страви місцевих входить солоний пиріг із начинкою з тунця, чоризо й інших не менш цікавих інгредієнтів. А от познайомитися з регіоном варто традиційним астурійським сидром, який наливають з висоти, щоб напій наситився киснем й розкрив свій смак.

Кудільєро в Іспанії – це місце, де морський колорит, гастрономія й традиції так вдало поєднуються, що сюди точно захочеться завітати тим, хто в пошуках красивих місць.

