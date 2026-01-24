Заинтересовала локация? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Express.

Смотрите также Все, что стоит увидеть в Лас-Вегасе: топ лучших локаций для незабываемого отдыха

Что стоит знать о проживании в Австралии?

25-летний Люк Тведдл из графства Суррей, который уже три года живет в Австралии, признался, что задумывается над возвращением в Великобританию, несмотря на то, что называет Австралию лучшей страной, где ему приходилось жить.

За это время мужчина жил в Сиднее, Аделаиде, а сейчас живет в Перте. В своем ютубе Люк поделился честным обзором жизни "на другой стороне света" и назвал три причины, которые заставляют его сомневаться в долгосрочном будущем в Австралии.

О жизни в Австралии: смотреть видео

Первой из них стала расстояние от семьи и друзей. По словам Тведдла, именно на третьем году жизни за границей он начал остро чувствовать эмоциональную удаленность от близких. Второй причиной мужчина называет географическую изоляцию Австралии и сложность путешествий по сравнению с близостью Великобритании к Европе. Третий фактор – это привыкание к местному климату и стилю жизни, которые со временем перестают казаться чем-то особенным.

В то же время Люк отмечает, что положительные стороны жизни в Австралии значительно перевешивают недостатки. Он отмечает высокий уровень безопасности, чистоту городов, высокие зарплаты, здоровый образ жизни и расслабленную ментальность местных жителей.

Смотрите также Где увидеть необитаемый остров с белоснежными пляжами: о нем знают единицы

Австралийская погода совсем не такая однообразная, как многие представляют, отмечается на платформе MoveHub. Когда на юге страны лето, на севере часто длится сезон дождей. Брисбен имеет тропический климат, тогда как Мельбурн в шутку называют городом "четырех сезонов за один день". В некоторых регионах даже выпадает достаточно снега, чтобы кататься на лыжах.

Солнце в Австралии – это отдельная опасность. В жаркие периоды температура может превышать 40 градусов тепла, а в будущем прогнозируют еще более высокие показатели. Из-за тонкого озонового слоя ультрафиолет здесь особенно агрессивный, поэтому защита от солнца не рекомендация, а необходимость.

Какие страны достойны внимания путешественников?