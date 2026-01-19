Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Где увидеть необитаемый остров с белоснежными пляжами: о нем знают единицы

Путешествие в Лас-Вегас: какие есть лучшие шоу, аттракционы и локации?

Если вы планируете отдых в Лас-Вегасе, начните его правильно: остановитесь в легендарном Caesars Palace, расположенном в самом сердце Стрип. Этот культовый отель сочетает роскошь греческо-римского дизайна, величественные мраморные колонны и статуи богов с современными удобствами. В отеле вас ждут:

Шоу в театре Колизей с известными артистами;

Бассейны "Сад Богов" с кабинами и коктейлями;



Caesars Palace / фото TripAdvisor

Спа-центр Qua Baths / Spa для расслабления;

Более 160 магазинов для шопинга.

Рестораны Caesars Palace предлагают от классики до авторских блюд: от стейков в Peter Luger до итальянских деликатесов в Stanton Social и французской кухни в Brasserie B от Бобби Флея.

Ночной клуб Omnia переносит гостей от лаунжа в главный зал с диджеями и шоу на крыше. Любители коктейлей и более спокойного отдыха найдут бары и лаунжи, включая стильный speakeasy Caspians, сигарный бар Montecristo и крышу Paris Chéri с французскими деликатесами и вином на крыше. Для активных днем и ночью работает карнавальный дворик Харри.

Смотрите также Путешественник посетил 65 стран, но только 3 стали фаворитами: вот, что их делает особенными

Платформа TripAdvisor рекомендует посетить следующие локации в Лас-Вегасе:

Фонтаны Белладжио: каждую ночь более 1000 фонтанов танцуют под музыку и свет на озере перед Bellagio.

каждую ночь более 1000 фонтанов танцуют под музыку и свет на озере перед Bellagio. Национальная природоохранная зона Каньона Ред-Рок: красочные скалы и живописные пешеходные маршруты или 13-мильная scenic drive для любителей природы.

красочные скалы и живописные пешеходные маршруты или 13-мильная scenic drive для любителей природы. Опыт Фримонт-стрит: пешеходный центр в самом сердце Вегаса с казино, отелями и впечатляющими шоу.

Атмосфера города Лас-Вегас: смотреть видео

Лас-Вегас-Стрип: самая известная улица города с мегаотелями, казино, торговыми центрами и ресторанами.

самая известная улица города с мегаотелями, казино, торговыми центрами и ресторанами. Консерватория и ботанический сад Белладжио: захватывающие интерьеры, яркие цветочные композиции и невероятное внимание к деталям.

захватывающие интерьеры, яркие цветочные композиции и невероятное внимание к деталям. Хай-роллер: второе по величине в мире колесо обозрения с панорамным видом на Лас-Вегас; один оборот занимает около 30 минут.

второе по величине в мире колесо обозрения с панорамным видом на Лас-Вегас; один оборот занимает около 30 минут. Музей мафии: интерактивный музей, посвященный истории мафии и организованной преступности в США.

Где классно путешествовать в 2026 году?