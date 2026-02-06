Напередодні старту зимових Олімпійських ігор Мілан – Кортіна, що розпочинаються цього тижня, паралімпійський чемпіон з плавання Сімоне Барлаам поділився своїми улюбленими місцями в рідному місті, розповідає The Guardian.

Що туристам варто відвідати у Мілані?

Сімоне Барлаам народився у Мілані у 2000 році. Є 23-разовим чемпіоном світу та призером Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Цього року він став факелоносцем і послом зимових Олімпійських ігор Мілан – Кортіна, які триватимуть з 6 до 22 лютого (Паралімпіада з 6 до 15 березня).

Шопінг Сімона в китайському кварталі Мілана / фото Лаура Коффі

Спортсмен виріс у Мілані й нині мешкає в районі Ноло – яскравому та креативному кварталі на півночі міста. За його словами, він жив у різних частинах Мілана, тож добре знає місця, які вважає особливими. У своєму гіді Барлаам зосереджується не на туристичних іконах на кшталт Дуомо чи Ла Скали, а на менш очевидних, але улюблених локаціях.

Серед гастрономічних фаворитів спортсмен називає Pasticceria Grossi біля площі Удіне – улюблене місце після тренувань, Panificio Storico Vailati на Via Vitruvio з домашньою атмосферою, а також Pizzeria da Mimmo поблизу Чайнатауна, з якою пов'язані дитячі спогади.



Pizzeria da Mimmo поблизу Чайнатауна / фото TripAdvisor

Для швидкого та доступного обіду Барлаам радить Grano e Caffè, а для особливих випадків ресторан Ratanà, де подають традиційні міланські страви та, за його словами, одне з найкращих різото в місті. Серед улюблених закладів також камерний в'єтнамський ресторан Vietnam Mon Amour.

Окрему увагу Барлаам приділяє району Чайнатаун і вулиці Паоло Сарпі, яка особливо оживає ввечері завдяки численним ресторанам, стрітфуду та караоке-барам.

Говорячи про культуру, спортсмен згадує сучасну скульптуру L.O.V.E. Мауріціо Каттелана біля Міланської фондової біржі, а також музеї Mudec і Музей природної історії. Особливе місце для нього займає Acquario Civico di Milano – один із найстаріших акваріумів Європи, де він може годинами спостерігати за рибами.

Серед зелених зон Барлаам виділяє Parco Sempione, що поєднує замок Сфорца, Арку миру та Трієнале Мілана й часто стає майданчиком для концертів і виставок, зокрема олімпійських плакатів.

Як пише платформа TripAdvisor, поціновувачі кулінарії можуть відвідати в Мілані одноденні курси з приготування традиційних страв. Більшість таких майстер-класів мають високі оцінки від відвідувачів, а вартість участі для одного дорослого стартує від 85 доларів.

