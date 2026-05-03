На самом деле самым глубоким морем в мире является Филиппинское, и его масштабы поражают. По материалам энциклопедии Britannica рассказываем об этом подробнее.

Почему Филиппинское море – не просто самое глубокое, а целый подводный мир?

Филиппинское море расположено в западной части Тихого океана, к востоку и северу от, собственно, Филиппинского архипелага. По площади оно самое большое среди всех морей планеты – это около 5 миллионов 700 тысяч квадратных километров.

Средняя глубина этого моря составляет около 4100 метров. Но именно здесь прячется абсолютный рекорд по морской глубине – речь идет о Филиппинском желобе, где самая глубокая точка (Глубина Галатея, Galathea Depth) достигает 10 540 метров.

Обратите внимание: Марианская впадина – тоже очень глубокий желоб, официально самый глубокий на планете, 10 935 метров по данным исследования 2021 года, как пишет sciencedirect.com. Однако эта впадина расположена не в море, а в открытом океане (тоже в Тихом, но чуть восточнее акватории Филиппинского моря).

Чтобы понять масштаб, приведем самое очевидное сравнение. Если погрузить в Глубину Галатея Филиппинского моря самую высокую гору Земли Эверест с ее 8849 метрами, над вершиной останется еще более полутора километров водяной толщи.

Как обнаружили самое глубокое море и что там на дне?

Первые данные о глубине Филиппинского моря получил экипаж немецкого судна Emden в 1927 году. А в 1951 году датское исследовательское судно Galathea зафиксировало как раз ту самую отметку в 10 540 метров, и она остается официальным рекордом для морей.

Как считают ученые, сам Филиппинский желоб образовался в результате субдукции. Проще говоря, Филиппинская тектоническая плита погружалась под Евразийскую, и так возникала и углублялась "трещина". К слову, этот процесс продолжается до сих пор, но он медленный – не для человеческого глаза.

А что же там на дне? На самой большой глубине давление более чем в 1000 раз превышает атмосферное, температура – почти ноль. Когда-то исследователи считали, что при таких условиях ни одно живое существо не выживет, однако оказалось иначе – даже на тех глубинах есть микроорганизмы и некоторые глубоководные рыбы. Но есть там и не только это.

Когда мы уже достигли дна, я ожидал увидеть там страшных ползучих существ, которые прокрадываются внутрь или заглядывают в окна. Вокруг плавало что-то белое, я сказал: "Виктор, это медуза". Мы приблизились, а это был просто пластик,

– рассказывал CNA Lifestyle первый филиппинец, побывавший на дне Филиппинского желоба в 2021 году, доктор Део Флоренс Онда.

То есть, к сожалению, кроме жизни ученые увидели там продукты жизнедеятельности человека, и не из лучших. Это неприятное открытие, ведь наглядно демонстрирует, насколько глубоко – в прямом и переносном смыслах – человечество влияет на биогеохимию Земли.

Филиппинское море: можно ли увидеть эту невероятную локацию?

Конечно, глубоководная часть Филиппинского желоба для массового туризма пока недоступна, там побывали лишь единичные батискафы с научными миссиями. А вот в целом море и Филиппинский архипелаг – очень туристические.

Каждый год сюда едут миллионы туристов за коралловыми рифами, тропическими пляжами и дайвингом – на меньших, но не менее поразительных глубинах. И этому потоку туристического удовольствия пока ничего не угрожает.

Какие еще интересные факты о других туристических морях мира стоит знать?

Мертвое море – самая низкая точка суши на Земле и самый соленый водоем в мире. К сожалению, оно уменьшается – из-за масштабного отвода воды из реки Иордан уровень моря падает примерно на метр ежегодно.

Самое холодное море планеты – море Росса – расположено у берегов Антарктиды, и температура его воды держится на уровне от минус 1,5 до минус 1,8 градуса. Но вода там не замерзает полностью благодаря высокой солености.