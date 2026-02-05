Мовиться про море Росса, і про нього ви могли чути у пісні відомої української виконавиці. Завдяки енциклопедії Britannica розповідаємо про це докладніше.

Це море згадує українська співачка Надя Дорофєєва у своїй пісні "Японія". Ось слова із неї: "Ти моє море Росса, я в тобі тону". Так от, саме це море є найхолоднішим у світі, і розташоване воно в Антарктиді.

Якщо конкретніше, то на околиці Південного океану біля берегів Землі Вікторії. А назва його походить від імені англійського мореплавця Джеймса Кларка Росса, який відкрив водойму у 1841 році – під час невдалої спроби досягти південного магнітного полюса.

Температура води у морі Росса залишається біля градуса вище нуля навіть у розпал літа. Середня ж температура поверхневої води, як-от у затоці Мак-Мердо, становить приблизно мінус 1,8 градуса.

Ось який вигляд має море Росса, найхолодніше на планеті: дивіться відео blagojklincharski

Цікаво, що попри таку температуру води не замерзають повністю. Це завдяки солоності океану, яка знижує точку замерзання. А проте клімат моря Росса загалом є одним з найсуворіших на планеті.

Узимку сонце буквально ніколи не сходить, а температура повітря опускається до 40 морозу. А мінімальна температура повітря, зафіксована в районі моря Росса, становить аж мінус 62 градуси.

Разом із цим море Росса є одним з найменш покритих льодом та найбільш доступних біля Антарктиди. Та побачити його вдається від сили двом сотням людей на рік, як пише geoexpro.com.

Також цікаво, що море Росса не мертве. Тут живуть багато різних організмів, що розвивалися протягом мільйонів років, виробляючи адаптації, щоб виживати у найсуворішому кліматі на Землі.

Життя на краю світу – море Росса в Антарктиді: дивіться відео mitchellrobertsau

Цікавий факт: на горі Еребус, яка височіє над морем Росса, є постійне лавове озеро, що іноді кипить.

