Якщо ви мрієте про подорожі за межі стандартних пляжних напрямків, то ця добірка допоможе відкрити для себе морські дива, які точно здивують. Про це повідомляє 24 Канал.

Які є унікальні моря і чим вони дивують?

Азовське море

Українське Азовське море точно унікальне, адже воно вважається наймілкішим у світі. Його максимальна глибина – 15 метрів. Щоб зрозуміти, наскільки це мало, наведемо у приклад Чорне море – його найбільша глибина становить 2200 метрів.

Мармурове море

Це внутрішнє море Туреччини є найменшим у світі. Воно розташоване між Чорним та Егейським морями і займає площу у близько 11 350 кілометрів квадратних. Мармурове море є популярним місцем для відпочинку серед турків.

Філіппінське море

За даними видання Adda 247, Філіппінське море є найбільшим у світі. Його площа становить понад 5,6 мільйона кілометрів квадратних. Філіппінське море простягається від Японії та Китаю на півночі аж до Індонезії на півдні. У нього є багато островів та неймовірна морська фауна.

Карибське море

World Atlas пише, що глибина Карибського моря становить 7 686 метрів, що робить його найглибшим серед морів. Крім того, воно одне з найчистіших і славиться своїми білосніжними пляжами, які нагадують рай на землі. У Карибському морі є красиві коралові рифи, то ж його просто обожнюють дайвери.

Саргасове море

Це єдине море у світі, яке не має берегів. Воно розташоване в Атлантичному океану і обмежене океанськими течіями. Як пише Earth.com, Саргасове море настільки спокійне, що аж лякає. Тут нема хвиль, не кричать чайки, а води мають індиговий колір.

Червоне море

Червоне море, у якому ви могли купатися в Єгипті, є найтеплішим у світі. Влітку температура води в ньому прогрівається до +30 градусів. Крім того, це море є одним з найсолоніших. Завдяки цим особливостям Червоне море славиться неймовірним рифом та багатою морською фауною.

