Цей острів – Сицилія, який не тільки найбільший в Італії, але й один з найбільших у Європі. Це також місце, де поєднуються давня історія, суворі ландшафти та яскрава культура, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Що варто знати про відпочинок на Сицилії?

На Сицилії можна провести тижні й все одно побачити лише невелику частину острова: від грецьких храмів на заході до барокових міст на південному сході та вулканічних схилів на півночі.

У жовтні відвідувачів Сицилії чекають приємні помірні температури, зазвичай від 21 до 25 градусів тепла вдень і прохолодніші вночі.

У цей період ще досить тепло, щоб купатися в Середземному морі, особливо вздовж південного узбережжя, але й досить прохолодно, щоб без зайвого потугу прогулятися історичними містами або піднятися на вулкан Етна.



Сицилія / Фото Pexels

Жовтень це також сезон збору врожаю на Сицилії, а це означає свіжі оливки, гриби, каштани і, звичайно, вино. Окрім того, у цей період у селах проводяться місцеві фестивалі їжі.

Авіаквитки та проживання на Сицилії восени зазвичай дешевші, ніж у розпал літа. Кафе та пляжі не такі переповнені, а життя на острові сповільнюється.

Відпустка на Сицилії не буде повноцінною без відвідування Таорміни, міста на вершині пагорба, яке може похвалитися елегантними площами, звивистими вуличками і вражаючими видами на вулкан Етна та Іонічне море.

Стародавній грецький театр тут досі використовується для концертів і вистав. Долина храмів в Агрідженто – ще одне місце, яке обов'язково потрібно відвідати. Ці руїни, що входять до списку ЮНЕСКО і датуються 5 століттям до нашої ери, особливо красиві восени, коли оливкові гаї, що оточують храми, рясніють плодами.

Для любителів природи Етна, яка є найвищим активним вулканом Європи, є обов'язковою локацією для відвідування. Прохолодне повітря жовтня робить походи набагато комфортнішими, ніж влітку.



Сицилія / Фото Pexels

Палермо і Катанія – це найбільші міста Сицилії. Палермо, розташоване на північно-західному узбережжі острова, пропонує поєднання культур. Барокові церкви стоять поруч з арабськими куполами, а вузькі провулки з'єднують величні площі.

Катанія є більш похмурою і драматичною, де вулкан Етна височіє над дахами будинків міста. Як пише lonely Planet, старе місто, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та барокові площі, церкви з ліпниною, римські руїни та галасливий рибний ринок зроблять відпочинок у Катанії протягом пари днів легкою справою.

Для тих, хто прагне спокійного відпочинку, південні пляжі острова все ще достатньо теплі для купання. Такі місця, як Places like San Vito Lo Capo, Scala dei Turch або піщані пляжі поблизу міста Рагуза, залишаються привабливими в жовтні, і часто там можна зустріти лише кілька місцевих жителів, які насолоджуються морем.

