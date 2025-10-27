Унікальна церква Пресвятої Богородиці (Панагія Теотоку) приваблює мандрівників своїм чудернацьким виглядом. Тож гостями села Ропото в периферії Фессалія здебільшого стають туристи, пише 24 Канал з посиланням на Travel.gr.

Дивіться також Топ країн для подорожей у 2026 році: куди поїхати за новими враженнями

Що відомо про найбільш криву церкву світу?

Село було засноване на схилах гори Каравула на висоті 750 метрів, однак внаслідок численних зсувів протягом останніх 60 років Ропото опинилося щонайменше на 40 метрів нижче.

Нині село, у якому раніше проживало близько 800 мешканців, стало "привидом". Катастрофа зробила його непридатним для проживання, і оскільки стихія не стихала, люди були змушені покинути свої домівки.



Церква Панагія Теотоку в Ропото / Фото Shutterstock

Одна з найбільш руйнівних стихій сталася 12 квітня 2012 року та понівечила чимало будівель. Декілька будинків залишилися неушкодженими, але "з'їхали" униз по схилу. З-поміж уцілілих споруд – православна церква Пресвятої Богородиці.

Храм і досі виглядає велично, а його дивне розташування на схилі гори робить його незвичайним видовищем. Церква цікава своїм інтер'єром: її стіни повністю голі та без фресок.

Де на карті розташовується чудернацька церква

Telegrafi пише, що храм не обвалився і залишився без серйозних пошкоджень, попри нахил під кутом 17 градусів – це більше, аніж у Пізанської вежі. Дехто з вірян і місцевих жителів переконаний, що це не випадковість, а справжнє диво.

Завдяки соціальним мережам церква стала особливо популярною серед мандрівників. Люди намагаються ходити або позувати на похилій підлозі, "кидаючи виклик гравітації".

Як люди балансують у грецькому храмі: дивіться відео

До речі! Офіційно територію не визнано повністю безпечною, однак це не заважає відвідувачам.

Куди поїхати в Греції?