Кабо-Верде, яке часто називають "новими Канарськими островами" через сонячну погоду, стає популярним напрямком у грудні – січні для тих, хто шукає альтернативу іспанським курортам. Про це пише 24 Канал з посилання на Express.

Куди поїхати у відпустку взимку?

Кабо-Верде – це держава на 18 островах в Атлантичному океані, яка у 2024 році прийняли приблизно 1,2 мільйона відвідувачів. Це значно менше, ніж на Канарських островах, де тільки на Тенерифе в тому ж році побувало близько семи мільйонів відвідувачів.

Головною принадою островів є чудова погода. Попри те, що січень найхолодніший місяць на Кабо-Верде, температура вдень все одно регулярно досягає 27 градусів тепла.

Видання Mirror пише, що в цей період на островах гарантовані 6 – 8 годин сонячного світла й мінімальна ймовірність дощу.



Кабо-Верде / Фото Shutterstock

Натомість на Тенерифе температура коливається в межах 17 – 22 градусів тепла, сонячне світло триває близько шести годин. А також на острові можуть бути короткочасні зливи та хмарно.

Більшість туристів обирають для проживання місто Санта-Марія, розташоване у південній частині острова. Воно славиться своїми просторими піщаними пляжами та бірюзовим морем. Місто, яке випромінює спокійну атмосферу, оживає ввечері завдяки яскравому нічному життю, живій музиці та пляжним барам.

Відпочивальники можуть насолодитися різноманітними видами активного відпочинку, такими як віндсерфінг, відправитися на екскурсію на човні, щоб побачити акул, або відвідати занедбану соляну шахту Педра-Луме, розташовану в згаслому вулкані.



Кабо-Верде / Фото Shutterstock

За три години на поромі можна дістатися з острова Сал, куди прилітають більшість літаків, до острова Боа-Віста, де розташовано кілька курортів. Цей менш відвідуваний острів може похвалитися приголомшливими білими піщаними пляжами, де можна побачити черепах, що виходять на берег.

Для мандрівників є можливість відправитися у тур на квадроциклах, щоб помилуватися пустельними пейзажами. У північній частині острова можна відвідати затонулий корабель MS Cabo Santa Maria, який перебуває у цих водах з 1968 року і служить унікальним фоном для фотографій.

Куди поїхати на відпочинок з України?