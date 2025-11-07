Як пише видання Express, справжню Італію можна відчити у Калабрії, повідомляє 24 Канал. Однією з найвизначніших перлин цього регіону є середньовічне містечко Тропеа.

Яке місто побачити в Італії?

За повідомленням Express, нещодавно місто було визнано найгарнішим в Італії.

Розташоване над Тірренським морем, це старовинне місто спускається каскадом по скелястій поверхні до кришталево чистих бірюзових вод. Із золотими пляжами, що пропонують достатньо місця для усамітнення, Тропеа випромінює магічний, казковий шарм.

Це місто, яке витримало вторгнення, землетруси та бомбардування, велично стоїть на вершині скелі. Його палаци та церкви розташовані серед звивистих брукованих вуличок.



Тропеа / Фото Pexels

Мандрівниця Джейн Лавендер провела жовтневий день у Тропеї, блукаючи вулицями. Туристка розповіла, що на кожному кроці зустрічала приховані провулки, а також скуштувала смачні місцеві страви.

Вона відзначила, що в місті одне з найсмачніших морозив, яке їй коли-небудь доводилося їсти, а також чарівний вид на Тірренське море з оглядової площі.

Поціновувачам історії Тропеа може запропонувати собори, святилище Santa Maria dell'Isola та церкви на скелі, звідки відкривається краєвид на безкрайню блакитну гладь моря.

З неймовірних оглядових майданчиків можна побачити Стромболі, вулкан, який досі вивергається і щовечора освітлює нічне небо над цією частиною італійського узбережжя.

Зверніть увагу! Як пише Reuters, попередній випадок виверження Стромболі було зафіксовано у 2024 році. Тоді також прокинувся вулкан Етна на острові Сицилія.

Куди поїхати в Італії?