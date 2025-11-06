Він зізнався, що мріє знову повернутися у Катанію на острові Сицилія, яку відвідав у серпні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Чим Катанія краща за Палермо?

Як пише Бойд, мандрівники, які бували на Сицилії, найімовірніше відвідувала Палермо. Проте, на його думку, Катанія є кращим вибором для відпочинку.

Попри свій шарм, є відчуття, що Палермо, можливо, надто потурає туристичному бізнесу. Його відомий ринок Капо перейшов від продажу свіжих продуктів до вуличної їжі, а щоденна черга за випічкою в колишньому монастирі Санта-Катеріна часто сягає 100 осіб,

– зазначає турист.

Як вважає експерт, Катанія, розташована приблизно за 200 кілометрів на схід від Палермо, випромінює автентичність і спокій, що відрізняє її від старшого побратима.

"Якщо Палермо велике, зухвале і дещо грубувате, то Катанія більш охайна, стильна і вишукана", – каже Бойд.



Катанія / Фото Pexels

Видання Lonely Planet також пише, що життя у Катанії різко контрастує з аристократичною атмосферою Палермо.

Місто, в якому проживає 300 000 мешканців, було засноване греками в VIII столітті до нашої ери й формувалося століттями завоювань і природних катаклізмів, найвідомішим з яких був катастрофічний землетрус 1693 року.

Відбудова міста призвела до створення його барокової архітектури, яка визнана об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Прогулянка історичним центром веде до площі Piazza del Duomo, де розташовані величний собор Катанії та знаменита Fontana dell'Elefante, статуя слона з лавового каменю, яка стала символом міста.

Via dei Crociferi, прикрашена вишуканими церквами та монастирями, часто називають чи не найкрасивішою вулицею Сицилії.

Однією з найпривабливіших причин відвідати Катанію, як пише експерт, є її розташування між Іонічним морем та горою Етна, найактивнішим вулканом Європи.



Вулкан Етна / Фото Pexels

З Катанії регулярно відправляються автобуси, які доставляють сміливих туристів до вулкана, проїжджаючи через лавові поля, кратери й навіть виноградники, що процвітають на родючому вулканічному ґрунті.

Тим, кого не приваблюють вулкани та архітектура, тиждень, присвячений лише їжі та напоям, може здатися не менш приємним. Вулична їжа відіграє важливу роль у повсякденному житті міста і має багату історію.

