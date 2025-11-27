У 2026 році після масштабної реконструкції відкриють Цитадель, пам'ятник, що височіє над містом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time Out.

Яку туристичну локацію відкриють у Будапешті?

Це одна з найстаріших пам'яток міста, яка є символом свободи. Мета реконструкції – перетворити колишню військову споруду на нову атракцію, що вшановує її історію.

Однією з найцікавіших нових особливостей стане пішохідний міст, повністю побудований зі скла. У просторому ронделі також буде встановлено велику виставку під назвою "Бастіон свободи", де відвідувачі зможуть дізнатися про боротьбу Угорщини за свободу протягом історії.

У внутрішньому дворику буде встановлено водоспад і вічний вогонь, а зовнішні простори стануть удвічі зеленішими, ніж раніше. Панорамний вид на місто звідси вже давно є улюбленим місцем для весільних фотосесій.

Цитадель знову відкриється для відвідувачів у День незалежності Угорщини, 15 березня.

Що таке Цитадель?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Цитадель спочатку була фортецею, побудованою австрійцями після Угорського повстання 1848 року, але з того часу стала символом боротьби нації за суверенітет протягом століть.

З 1899 року вона перебуває під контролем Будапешта, за винятком періоду окупації радянськими військами під час угорської революції 1956 року.

Реставрація всього комплексу Цитаделі, який був переданий у власність держави у 2014 році, розпочалася восени 2020 року. Під час робіт були виявлені кельтські, римські та турецькі знахідки, а стіни довелося зміцнити.

Дизайнери використовували якомога більше оригінального каменю та технологій епохи Габсбургів, але також інтегрували сучасні матеріали для створення свіжого вигляду.

