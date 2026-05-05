Круїзні подорожі зазвичай асоціюються з комфортом, відпочинком і розкішшю, але інколи морські рейси перетворюються на справжні випробування. У нашій підбірці зібрані найвідоміші випадки з круїзних лайнерів, які стали відомими на весь світ через надзвичайні ситуації.

Найгучніші інциденти на круїзних лайнерах у світі

Круїз без електрики

У 2010 році круїзний лайнер Carnival Splendor опинився в екстреній ситуації після пожежі в машинному відділенні, яка призвела до повного знеструмлення судна. Через аварію на борту зникли кондиціонування, гаряча вода та частина комунікацій, а понад 4 тисячі пасажирів і членів екіпажу залишилися без нормальних умов посеред Тихого океану, приблизно за 321 кілометр від узбережжя Каліфорнії.

Пасажири махають руками з круїзного лайнера Carnival Splendor, що сів на мілину, після швартування в гавані Сан-Дієго 11 листопада 2010 року / фото Getty

Судно почало повільно дрейфувати, поки його не взяли на буксир за участі берегової охорони США, мексиканських служб і військових кораблів. Пасажирів зрештою евакуювали через Мексику, а сам лайнер доставили до порту Лонг-Біч. Компанія-оператор пообіцяла компенсації, відшкодування витрат і безкоштовні майбутні круїзи як вибачення за інцидент.

Круїз у штормі

У 2016 році круїзний лайнер Anthem of the Seas потрапив у потужний зимовий шторм біля узбережжя США, який супроводжувався ураганними вітрами понад 160 кілометрів на годину та хвилями до 9,5 метрів. Через складні погодні умови судно зазнало сильних коливань, а на борту були пошкоджені частини інтер'єру, зокрема громадські зони та деякі каюти, хоча серйозних травм серед пасажирів і екіпажу не зафіксували.

Палуба після шторму / фото flatgreg

Щоб уникнути найнебезпечнішої частини шторму, лайнер змінив маршрут і попрямував до Флориди замість запланованих Багамських островів. Після інциденту компанія Royal Caribbean заявила, що судно залишається придатним до плавання, а всі пасажири отримали компенсації та знижки на майбутні круїзи як відшкодування за незручності.

Круїз та пандемія COVID-19

У 2020 році круїзний лайнер Diamond Princess став одним із перших великих епіцентрів поширення COVID-19 поза межами Китаю. Після виявлення заражених пасажирів судно було поставлено на карантин у порту Йокогами в Японії, де понад 3000 людей опинилися фактично ізольованими на борту.

Круїзний лайнер Diamond Princess / фото Вікіпедії

Пасажирам заборонили вихід із кают, дозволяючи лише короткі прогулянки відкритими палубами, а під час пересування вимагали носити маски та дотримуватися дистанції. Карантин тривав близько двох тижнів, протягом яких кількість підтверджених випадків інфекції зросла до сотень. Частина пасажирів залишалась у більш комфортних каютах із балконами, тоді як інші перебували у внутрішніх приміщеннях без вікон.

"Фекальний" круїз

У 2013 році круїзний лайнер Carnival Triumph опинився в кризовій ситуації після пожежі в машинному відділенні, яка повністю знеструмила судно. На борту перебувало близько 4 200 людей, які залишилися в морі без нормального електропостачання, кондиціонування та стабільної роботи систем життєзабезпечення.

Лайнер дрейфував у Мексиканській затоці, поки його не вирішили буксирувати до порту Мобіл у США. Умови на борту поступово погіршувалися: виникли проблеми з водопостачанням і санітарією, з'явилися черги за їжею, а частина туалетів перестала працювати нормально.

Пасажири лежать у коридорах / фото CNN

Пасажири повідомляли про мокрі каюти, відсутність гігієни та ночівлі в коридорах або навіть на палубах. Попри це компанія заявляла, що всі пасажири в безпеці, і організовувала їхню евакуацію через автобуси, готелі та чартерні рейси після прибуття судна до берега.

Для матеріалу використовувались тексти з The Guardian, USA Today, ABC News та South China Morning Post.

