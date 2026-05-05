Круизные путешествия обычно ассоциируются с комфортом, отдыхом и роскошью, но иногда морские рейсы превращаются в настоящие испытания. В нашей подборке собраны самые известные случаи с круизных лайнеров, которые стали известными на весь мир из-за чрезвычайных ситуаций.

Самые громкие инциденты на круизных лайнерах в мире

Круиз без электричества

В 2010 году круизный лайнер Carnival Splendor оказался в экстренной ситуации после пожара в машинном отделении, который привел к полному обесточиванию судна. Из-за аварии на борту исчезли кондиционирование, горячая вода и часть коммуникаций, а более 4 тысяч пассажиров и членов экипажа остались без нормальных условий посреди Тихого океана, примерно в 321 километре от побережья Калифорнии.

Пассажиры машут руками с круизного лайнера Carnival Splendor, севшего на мель, после швартовки в гавани Сан-Диего 11 ноября 2010 года / фото Getty

Судно начало медленно дрейфовать, пока его не взяли на буксир при участии береговой охраны США, мексиканских служб и военных кораблей. Пассажиров в конце концов эвакуировали через Мексику, а сам лайнер доставили в порт Лонг-Бич. Компания-оператор пообещала компенсации, возмещение расходов и бесплатные будущие круизы в качестве извинения за инцидент.

Круиз в шторме

В 2016 году круизный лайнер Anthem of the Seas попал в мощный зимний шторм у побережья США, который сопровождался ураганными ветрами более 160 километров в час и волнами до 9,5 метров. Из-за сложных погодных условий судно претерпело сильные колебания, а на борту были повреждены части интерьера, в частности общественные зоны и некоторые каюты, хотя серьезных травм среди пассажиров и экипажа не зафиксировали.

Палуба после шторма / фото flatgreg

Чтобы избежать самой опасной части шторма, лайнер изменил маршрут и направился во Флориду вместо запланированных Багамских островов. После инцидента компания Royal Caribbean заявила, что судно остается пригодным к плаванию, а все пассажиры получили компенсации и скидки на будущие круизы в качестве возмещения за неудобства.

Круиз и пандемия COVID-19

В 2020 году круизный лайнер Diamond Princess стал одним из первых крупных эпицентров распространения COVID-19 за пределами Китая. После обнаружения зараженных пассажиров судно было поставлено на карантин в порту Йокогамы в Японии, где более 3000 человек оказались фактически изолированными на борту.

Круизный лайнер Diamond Princess / фото Википедии

Пассажирам запретили выход из кают, позволяя лишь короткие прогулки по открытым палубам, а во время передвижения требовали носить маски и соблюдать дистанцию. Карантин длился около двух недель, в течение которых количество подтвержденных случаев инфекции возросло до сотен. Часть пассажиров оставалась в более комфортных каютах с балконами, тогда как другие находились во внутренних помещениях без окон.

"Фекальный" круиз

В 2013 году круизный лайнер Carnival Triumph оказался в кризисной ситуации после пожара в машинном отделении, которая полностью обесточила судно. На борту находилось около 4 200 человек, которые остались в море без нормального электроснабжения, кондиционирования и стабильной работы систем жизнеобеспечения.

Лайнер дрейфовал в Мексиканском заливе, пока его не решили буксировать в порт Мобил в США. Условия на борту постепенно ухудшались: возникли проблемы с водоснабжением и санитарией, появились очереди за едой, а часть туалетов перестала работать нормально.

Пассажиры лежат в коридорах / фото CNN

Пассажиры сообщали о мокрых каютах, отсутствие гигиены и ночевки в коридорах или даже на палубах. Несмотря на это компания заявляла, что все пассажиры в безопасности, и организовывала их эвакуацию через автобусы, гостиницы и чартерные рейсы после прибытия судна к берегу.

Для материала использовались тексты из The Guardian, USA Today, ABC News и South China Morning Post.

