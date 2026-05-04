Самым прозрачным морем на Земле официально признано море Уэдделла – к сожалению, оно расположено там, где почти нет людей. Со ссылкой на worldatlas.com рассказываем обо всем этом подробнее.

Где расположено самое чистое море в мире?

Море Уэдделла – часть Южного океана у берегов Антарктиды. Границы этого моря, собственно, определяет Антарктический полуостров на западе и Земля Котса на востоке. Площадь акватории относительно большая, около 2,8 миллиона километров квадратных – это даже самое большое море Южного океана.

Назвали его в честь британского мореплавателя Джеймса Уэдделла, который в феврале 1823 года первым достиг этих вод на бризе Jane. Хотя сам тот сначала окрестил море именем короля Георга IV, в 1900 году его переименовали в память о первооткрывателе.

К слову, именно с этим морем связана одна из самых невероятных саг о выживании в истории человечества. В 1915 году в море Уэдделла лед зажал, а впоследствии и уничтожил корабль Endurance Эрнеста Шеклтона. 15 месяцев люди искали спасения среди льдов, пишет oceanwide-expeditions.com, и таки нашли – при этом ни один член экипажа не погиб.

Действительно, большую часть года море Уэдделла покрыто льдом, а на юге постоянно господствует массивный ледяной шельф Фильхнера-Ронне. Но научные экспедиции до сих пор изучают его, ведь это один из самых ценных морских регионов планеты – в том числе и из-за уникальной чистоты.

Вот так почти всегда выглядит море Уэдделла: смотрите видео cheemu786

Почему в море Уэдделла вода прозрачная на 80 метров вглубь?

В 1986 году ученые измерили там прозрачность воды, и показатель в итоге шокировал – это аж 80 метров. Для понимания, в загрязненных морях этот показатель не превышает 1 или 2 метров, в чистых тропических водах – от 20 до 30. Так что Книга рекордов Гиннеса официально зафиксировала море Уэдделла как место с самой высокой прозрачностью морской воды в мире – она практически соответствует дистиллированной.

Почему здесь так чисто? Причина в географической изолированности и климате. Ледяные антарктические температуры подавляют развитие фитопланктона, который делает большинство морей мутными. Промышленного загрязнения, понятно, здесь нет, а рыболовство и судоходство минимальны.

Несмотря на суровые условия, что интересно, море Уэдделла – не пустыня. Большие стаи криля поддерживают популяции тюленей, пингвинов и горбатых китов. К примеру, на острове Паулет живет колония из более 100 тысяч пар пингвинов Адели. К сожалению, туристу насладиться этим очень тяжело – туда попадают только отдельные круизы, и те лишь вблизи.

Что еще интересного стоит знать о других морях планеты?

В Красном море нельзя купаться ночью. Коралловый риф там днем похож на безопасный аквариум, но после захода солнца к берегам приплывают хищные рыбы и акулы. Нападения на туристов случаются ежегодно.

Балтийское море в Польше бывает теплее Черного 6 недель в году. В июле и августе вода у польского побережья прогревается до +22 градусов, и это единственный короткий сезон, когда купание там комфортное.