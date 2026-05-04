Ответ неожиданный – это Серрес, тихий город на севере страны, о котором раньше почти никто не слышал. Со ссылкой на serres.gr рассказываем обо всем этом подробнее.

Смотрите также Чем особенный город Марафон, благодаря которому появился марафонский бег

От мытья посуды до главной сцены Евровидения: кто такой Akylas из Греции?

Акилас Митилинайос – настоящее имя артиста Akylas – родился 11 февраля 1999 года в Серресе на севере Греции. Это не курортная локация и не известное туристическое направление, а тихий провинциальный городок.

Именно там Akylas учился в музыкальной школе, однако бросил все и уехал в Салоники, а там закончил кулинарное училище. После этого будущий артист несколько лет работал поваром в ресторанах.

Но музыка не отпускала его, и Акилас устроился певцом на круизные лайнеры, где и провел два года, выступая для аудитории из разных стран посреди океана. Этот опыт закалил его – и дал уверенность выйти на берег с собственным материалом.

Akylas и его композиция для Евровидения 2026 года – Ferto: смотрите видео EurovisionSongContest

Впоследствии Akylas осел в Афинах, а в 2021 году начал загружать каверы на тикток, как описывает портал eurovision.com. Подписчики набежали неожиданно стремительно, так что первый собственный сингл Fthinokraso мужчина выпустил в том же году, а в 2022 принял участие в шоу The Voice of Greece.

В феврале 2026 года певец на национальном отборе Греции получил максимальные оценки и от жюри, и от зрителей. На финал в Вене он поедет с песней Ferto, которая сочетает традиционную греческую музыку с современным электронным звуком, а еще и миксует стиль 5 раз.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Об этом городке в Греции теперь знает весь мир: чем интересен Серрес?

Итак, сейчас Серрес – маленький город, о котором раньше знали разве сами греки – неожиданно оказался на туристической карте Европы. Он лежит в регионе Греции Центральная Македония, в 80 километрах от Салоник и вблизи границы с Болгарией.

Прогулка по живописным улицам Серреса: смотрите видео TravelinitaWalkingTours

И это довольно интересный город-перекресток культур, Византии и Османской империи, и, конечно, чудесной природы. Он имеет более чем 2700-летнюю историю – пережил архаический, эллинистический, римский, византийский и османский периоды, и каждый из них оставил здесь свой отпечаток.

Поэтому туристы могут насладиться ощутимым разнообразием архитектуры. Главная же достопримечательность – византийский акрополь Коулас, построенный в IX – XIV веках на руинах древней крепости VII – VI веков до нашей эры. С его стен открывается панорамный вид на весь город.

А прямо в центре городской площади стоит археологический музей Безестени – что интересно, размещен он в крытом османском рынке, построенном в конце XV века, как пишет evendo.com. Там впечатляющая коллекция – артефакты от доисторической эпохи до Византии, в частности мозаика Святого Андрея XII века.

Регион вокруг Серреса предлагает также несколько интересных природных маршрутов. К примеру, всего в 50 километрах от города есть пещера Алистрати, как отмечает visit-centralmacedonia.gr, одна из крупнейших и красивейших в Европе с коридорами до 3 километров. Там еще есть редкие эксцентрики – это сталактиты, которые растут словно вопреки законам гравитации.

Поразительные виды Серреса с дрона: смотрите видео focusproductions2742

И как не вспомнить про озеро Керкини – искусственное водохранилище с более 300 видами птиц и более 600 видами растений. Да и зимой в регионе можно с удовольствием кататься на лыжах, ведь здесь есть горный курорт Лайлиас – и он виднеется на горизонте прямо из города.

Какие интересные факты о других туристических магнитах Греции стоит знать?

На Санторини самый дешевый номер с видом на кальдеру стоит от 500 евро за ночь – недаром его называют самым коммерческим островом Греции. А еще знаменитый черный вулканический песок здесь раскаляется летом настолько, что дойти до моря босиком невозможно.

Лефкада – единственный греческий остров, до которого можно доехать на машине. Он соединен с материком плавучим мостом-понтоном. При этом остров сохранил традиционные деревни и медленный ритм жизни, а его пляжи гиды уверенно называют одними из самых красивых в Европе – с "карибской" водой и без толп.