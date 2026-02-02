Відпочиваючих, які планують круїз, попередили про те, що їх може не пустити на корабель через відсутність необхідних документів, а не тільки паспорта чи квитка, розповідає Mirror.

Пасажирам круїзів загрожує відмова в посадці через відсутність документів: що про це відомо?

Деякі круїзні лінії, зокрема розкішна Cunard, роблять наявність туристичної страховки обов'язковою. Без підтвердження страхового покриття пасажиру можуть відмовити у посадці.

Чому страхування необхідне під час відпочинку на круїзі / фото Canva

Експерти наголошують, що страховка важлива не лише для покриття медичних витрат за кордоном, але й для компенсації втрат від пропущених портів, невикористаних екскурсій чи змін маршруту. Постраждати можна навіть через необхідність обмежитися кабіною у разі хвороби або через несподівані зміни маршруту.

Представники Post Office Travel Insurance та круїзних компаній радять перевіряти вимоги конкретної лінії та обов'язково мати страховку, щоб уникнути неприємностей і зробити відпочинок спокійним та безпечним.

Невідкладна медична допомога під час подорожей, особливо за кордоном, може обійтися дуже дорого, пише Chubb Insurance. Відпустка не захищає від раптових хвороб чи нещасних випадків, а звичайна медична страховка часто не діє за межами рідної країни.

Натомість туристичне страхування з екстреним медичним покриттям допомагає компенсувати витрати на лікування та невідкладну стоматологічну допомогу під час поїздки, а в разі потреби – організувати повернення додому для подальшого лікування у вашого лікаря.

Які ще поради під час відпочинку на круїзі варто знати?