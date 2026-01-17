Зацікавили локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.
Як виглядають найстрашніші мости у світі?
Страх висоти знайомий багатьом, але ці мости здатні посилити його в рази. По всьому світу існують неймовірні споруди, що з'єднують річки, ущелини та долини. Деякі з них виглядають як витвори мистецтва, інші суто функціональні. Проте є й такі, від яких буквально холоне кров.
- Скляний міст Чжанцзяцзе, Китай
Підвісний міст довжиною 375 метрів із прозорою підлогою здіймається на 300 метрів над долиною. Він складається з 99 панелей товстого скла й був створений спеціально як туристична атракція. На момент відкриття у 2016 році це був найдовший і найвищий скляний міст у світі.
Скляний міст Чжанцзяцзе, Китай / фото Mirror
- Міст Королівської ущелини, США
Пішохідний міст у Колорадо складається з понад 1200 дерев'яних дощок і висить майже на 300 метрах над річкою Арканзас. Поруч розташований парк розваг із канатними дорогами та екстремальними атракціонами.
Міст Королівської ущелини, США / фото Mirror
- Міст каньйону Хуацзян, Китай
Найвищий міст у світі – 625 метрів над дном ущелини. Він перетинає річку Бейпан і був відкритий у вересні 2025 року. Тут планують проводити банджі-джампінг, слеклайнінг і навіть бейс-джампінг.
Міст каньйону Хуацзян, Китай / фото Mirror
- Підвісний міст Хуссейні, Пакистан
Цей міст часто називають одним із найнебезпечніших у світі. Він зроблений із дерев'яних дощок, між якими є великі проміжки, і тримається на мотузках. Попри це, він приваблює шукачів адреналіну.
Підвісний міст Хуссейні, Пакистан / фото TripAdvisor
- Міст Кадзурабаші, Японія
Міст у долині Ія повністю сплетений із деревних лоз. Він хитається на вітрі, має нерівні дошки й простягається над річкою на висоті 14 метрів.
Міст Кадзурабаші, Японія / фото Mirror
- Віадук Мійо, Франція
Колись найвищий міст у світі, що здіймається на 343 метри. У деякі дні його вершини буквально губляться в хмарах. У 2024 році канатоходець перетнув його без страховки.
Віадук Мійо, Франція / фото Mirror
- Міст Тріфт, Швейцарія
Пішохідний міст у Альпах завдовжки 170 метрів висить на 100-метровій висоті над льодовиковим озером.
Міст Тріфт, Швейцарія / фото Вікіпедії
- Canopy Walkway, Гана
Мотузковий міст у національному парку Какум проходить на висоті 40 метрів серед верхівок дерев і простягається на 250 метрів.
Canopy Walkway, Гана / фото Вікіпедії
- Мотузковий міст Каррік-а-Реде, Північна Ірландія
Один із наймальовничіших мостів у списку. Він висить на висоті близько 30 метрів над морем і був збудований ще у 1755 році.
Мотузковий міст Каррік-а-Реде, Північна Ірландія / фото DepositPhotos
Які ще мости варті уваги туристів?
Ми вже розповідали про могутні мости у селі Станчики у Польщі. Збудовані між 1912 і 1918 роками, є найвищими мостами в країні та мають рельєфи в стилі римського акведука. Після війни залізнична лінія, на якій знаходяться мости, була демонтована радянськими військами, а сьогодні віадуки є приватною власністю і доступні для відвідування.
Також дізнайтесь, як виглядає найдовший кам'яний міст Європи. Спойлер: він розташований в Україні. Його довжина становить 130 метрів, з найбільшою аркою у 65 метрів, і це частина австрійського проєкту Карпатської магістралі, яка мала з'єднати Відень з Одесою.