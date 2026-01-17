Зацікавили локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Як виглядають найстрашніші мости у світі?

Страх висоти знайомий багатьом, але ці мости здатні посилити його в рази. По всьому світу існують неймовірні споруди, що з'єднують річки, ущелини та долини. Деякі з них виглядають як витвори мистецтва, інші суто функціональні. Проте є й такі, від яких буквально холоне кров.

Скляний міст Чжанцзяцзе, Китай

Підвісний міст довжиною 375 метрів із прозорою підлогою здіймається на 300 метрів над долиною. Він складається з 99 панелей товстого скла й був створений спеціально як туристична атракція. На момент відкриття у 2016 році це був найдовший і найвищий скляний міст у світі.

Скляний міст Чжанцзяцзе, Китай / фото Mirror

Міст Королівської ущелини, США

Пішохідний міст у Колорадо складається з понад 1200 дерев'яних дощок і висить майже на 300 метрах над річкою Арканзас. Поруч розташований парк розваг із канатними дорогами та екстремальними атракціонами.

Міст Королівської ущелини, США / фото Mirror

Міст каньйону Хуацзян, Китай

Найвищий міст у світі – 625 метрів над дном ущелини. Він перетинає річку Бейпан і був відкритий у вересні 2025 року. Тут планують проводити банджі-джампінг, слеклайнінг і навіть бейс-джампінг.

Міст каньйону Хуацзян, Китай / фото Mirror

Підвісний міст Хуссейні, Пакистан

Цей міст часто називають одним із найнебезпечніших у світі. Він зроблений із дерев'яних дощок, між якими є великі проміжки, і тримається на мотузках. Попри це, він приваблює шукачів адреналіну.

Підвісний міст Хуссейні, Пакистан / фото TripAdvisor

Міст Кадзурабаші, Японія

Міст у долині Ія повністю сплетений із деревних лоз. Він хитається на вітрі, має нерівні дошки й простягається над річкою на висоті 14 метрів.

Міст Кадзурабаші, Японія / фото Mirror

Віадук Мійо, Франція

Колись найвищий міст у світі, що здіймається на 343 метри. У деякі дні його вершини буквально губляться в хмарах. У 2024 році канатоходець перетнув його без страховки.

Віадук Мійо, Франція / фото Mirror

Міст Тріфт, Швейцарія

Пішохідний міст у Альпах завдовжки 170 метрів висить на 100-метровій висоті над льодовиковим озером.

Міст Тріфт, Швейцарія / фото Вікіпедії

Canopy Walkway, Гана

Мотузковий міст у національному парку Какум проходить на висоті 40 метрів серед верхівок дерев і простягається на 250 метрів.

Canopy Walkway, Гана / фото Вікіпедії

Мотузковий міст Каррік-а-Реде, Північна Ірландія

Один із наймальовничіших мостів у списку. Він висить на висоті близько 30 метрів над морем і був збудований ще у 1755 році.



Мотузковий міст Каррік-а-Реде, Північна Ірландія / фото DepositPhotos

Які ще мости варті уваги туристів?