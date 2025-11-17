Якщо вам цікаві деталі про це місце, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Polen Travel.

Дивіться також Мініджунглі у місті: мало хто знає, що в одному з парків Львова ростуть справжні банани

Яку історію мають два великі мости у селі Станчики в Польщі?

На півночі Мазурії, неподалік Голдапa, розташовані два вражаючі віадуки (спеціальні мости для перетину широких долин) на колишній залізничній лінії. Зведені у 1912 – 1918 роках, вони були частиною маршруту між Голдапом і Зиткеймами. Споруди стоять за межами села Станчики, де колія колись перетинала широку долину над невеличкою річкою Бідзянкою.

Як виглядають мости у селі Станчики: дивитись відео

Мости мають близько 200 метрів завдовжки та 36 метрів заввисоти й вважаються найвищими у Польщі. Це п'ятиаркові залізобетонні конструкції, стовпи яких прикрашені рельєфами в стилі римського акведука Пон-дю-Гар.

Дивіться також Нижче за рівень моря: неймовірний куточок України, який варто побачити до повного зникнення

Як пише Kermit, після Першої світової війни амбітний проєкт втратив актуальність, адже Польща та Литва розмежовували кордони з Німеччиною. У 1920-х роках вирішили добудувати лінію як одноколійну. Маршрут від Голдапа через Шітткехмен до Гумбіннена відкрили 1 жовтня 1927 року, і спершу він проходив лише через південний віадук.

Мости у селі Станчики у Польщі / Колаж 24 Каналу, фото Getty

За кілька років, з невідомих причин, рух перенесли на північний міст. Потік пасажирів був досить значним: місцевість приваблювала мешканців Голдапа, Гумбіннена та сусідніх міст. У теплу пору тут гуляли грибники та рибалки, а взимку лижники.

Після 1941 року маршрут набув ще більшої ваги, адже ним перевозили будівельні матеріали з району Бачаново до Герліца для спорудження Вовчого лігва.

У 1945 році всю лінію демонтували радянські війська. Сьогодні віадуки можна вільно відвідати, а з 2004 року вони перебувають у приватній власності.

Адреса розташування: ділянка номер 150/5, 19-504 Станчики, Польща.

Що відвідати у Польщі?