А серед тих можна побачити навіть бананові дерева! 24 Канал із посиланням на vikka.net розповість про це докладніше.
Екзотика у Львові: чому варто відвідати оранжерею у Стрийському парку?
Оранжерея у Стрийському парку у Львові розташована поруч з озером, і разом із ним формує унікальний природний осередок у межах міста. В оранжереї спеціально підтримують субтропічний мікроклімат, адже там – здебільшого екзотичні рослини.
Тож тут ростуть і банани (мовиться про карликові види – до 2 метрів заввишки, звичайні ж можуть і понад 10 виростати). Поряд із пальмами, цитрусовими, фініками, фікусами та безліччю інших незвичних для Галичини рослин.
Оранжерею створили на початку ХХ століття для демонстрації екзотичних видів та навчання ботаніки. Як зазначає сайт trip-impressions, ту красу, яку ми бачимо сьогодні з пальм, кактусів, фікусів та іншої екзотики, заклали у 2016 році – після ремонту оранжереї, що пустувала з 2006.
Сьогодні оранжерея доступна для всіх львів'ян та гостей міста. Тут регулярно влаштовують екскурсії, під час яких можна побачити, як цвітуть банани у зимову пору року, і навіть поспостерігати за процесом утворення плодів.
Рослини доглядають досвідчені флористи. А ще у теплиці є акваріум та невеличкий зоокуток – тож навіть дітям буде чим зайнятися. Цю красиву локацію дуже часто обирають і для фото, відпочинку сім'єю, ба навіть для романтичних побачень.
А які ще природні туристичні локації Львова варто побачити на власні очі?
Парк Знесіння. Це найбільша природна територія Львова, і там можна побачити понад 300 видів рослин, численні променади, а ще історичний Кайзервальд і оглядовий майданчик із панорамою міста та Високого Замку.
А також парк Погулянка. Він заснований ще у XVII столітті та приваблює людей штучними озерами й гарною природою. Там багато чудових місцин для пікніків та прогулянок, адже парк займає близько 10 гектарів.