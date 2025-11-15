А серед тих можна побачити навіть бананові дерева! 24 Канал із посиланням на vikka.net розповість про це докладніше.

Екзотика у Львові: чому варто відвідати оранжерею у Стрийському парку?

Оранжерея у Стрийському парку у Львові розташована поруч з озером, і разом із ним формує унікальний природний осередок у межах міста. В оранжереї спеціально підтримують субтропічний мікроклімат, адже там – здебільшого екзотичні рослини.

Тож тут ростуть і банани (мовиться про карликові види – до 2 метрів заввишки, звичайні ж можуть і понад 10 виростати). Поряд із пальмами, цитрусовими, фініками, фікусами та безліччю інших незвичних для Галичини рослин.​

Оранжерею створили на початку ХХ століття для демонстрації екзотичних видів та навчання ботаніки. Як зазначає сайт trip-impressions, ту красу, яку ми бачимо сьогодні з пальм, кактусів, фікусів та іншої екзотики, заклали у 2016 році – після ремонту оранжереї, що пустувала з 2006.

Сьогодні оранжерея доступна для всіх львів'ян та гостей міста. Тут регулярно влаштовують екскурсії, під час яких можна побачити, як цвітуть банани у зимову пору року, і навіть поспостерігати за процесом утворення плодів.

Ось який вигляд має оранжерея у львівському Стрийському парку: дивіться відео kristinablogaboutlife

Рослини доглядають досвідчені флористи. А ще у теплиці є акваріум та невеличкий зоокуток – тож навіть дітям буде чим зайнятися. Цю красиву локацію дуже часто обирають і для фото, відпочинку сім'єю, ба навіть для романтичних побачень.

