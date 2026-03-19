В Ейфелевій вежі з'явився новий спосіб насолодитися її краєвидами – буквально у повітрі. Між східною та західною опорами відкрили підвісний міст під назвою Vertigo of the Tower, розповідає Euro News.
Що відомо про відкриття підвісного мосту в Ейфелевій вежі?
40-метрова конструкція розташована на висоті майже 60 метрів над землею і повністю виконана з сітки для максимально гострих відчуттів. Водночас на мосту можуть перебувати лише чотири людини, тому відвідувачам потрібно забронювати слот через QR-код уже на місці.
Як виглядає міст / інстаграм 9news
Прогулянка мостом безкоштовна для всіх, хто має квиток на вежу, а доступ відкритий з першого рівня. Як пише La Tour Eiffel, квиток на вежу коштує від 3,8 євро за людину.
Атракціон відкрили ще торік, а цього сезону він працюватиме до 3 травня. Загалом вежа має три оглядові рівні: на висоті 57, 116 та 276 метрів, а також ресторани й навіть шампан-бар на самій верхівці.
